Швейцария прервала переговоры с ЕС о доступе на рынок

Тесные отношения с Евросоюзом подвергаются испытанию на прочность. С 2014 года велись переговоры о предоставлении Швейцарии доступа к единому рынку ЕС. Однако теперь швейцарцы отказались от запланированного рамочного соглашения. Сторонам не удалось достичь согласия по важнейшим вопросам.

"Федеральный совет решил, что переговоры с ЕС по трем направлениям не привели к необходимым решениям. В этой связи принято решение прекратить консультации", - цитирует газета Der Standard президента Швейцарии Ги Пармелина.

При этом двусторонние договоры между ЕС и Швейцарией останутся в силе. Однако на этой неделе ЕС предупредил о том, с какими последствиями столкнется Швейцария, если рамочное соглашение не будет заключено. Никаких новых соглашений заключаться не будет, а старые могут быть не обновлены.

Переговоры по рамочному соглашению ведутся с 2014 года. Среди прочего оно должно регулировать автоматические обновления и определять порядок арбитражного рассмотрения споров. Но за это время появились новые правила, которые не захотели принять профсоюзы, конституционные юристы и правая Швейцарская народная партия (SVP), выступающая за ограничение иммиграции и сохранение нейтралитета страны. Речь идет о государственной помощи, мерах по защите высоких швейцарских зарплат и доступа граждан ЕС к фондам социального обеспечения Швейцарии.

Швейцарская стороны предложила "политический диалог" с ЕС для дальнейшего развития сотрудничества. В парламенте также обещают поставить вопрос о выделении ранее удержанного швейцарского взноса на поддержку новых членов ЕС в размере 1,2 миллиарда евро. Кроме того, Швейцария хочет в одностороннем порядке сблизить законодательство с нормами ЕС в некоторых областях, чтобы избежать торговых барьеров, пояснила министр юстиции Карин Келлер-Cуттер.

Швейцария не является членом ЕС, но участвует во многих европейских проектах через двусторонние соглашения. Она также имеет доступ к внутреннему рынку ЕС и взамен предоставляет свободу передвижения людей. В Швейцарии проживает 1,4 миллиона граждан ЕС, а 340 тысяч жителей Евросоюза ежедневно приезжают в Швейцарию на работу. В стране проживают 67 тысяч австрийцев, а 400 тысяч швейцарцев живут в ЕС. На торговлю с Евросоюзом приходится 60% швейцарского валового внутреннего продукта. Швейцария является четвертым по величине торговым партнером ЕС после США, Китая и Великобритании.