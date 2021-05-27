Швейцария прервала переговоры с ЕС о доступе на рынок

Новости

В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян 15:50
Гознак выплатит государству более 3,67 млрд рублей дивидендов 15:45
В Тюмени женщина получила маткапитал за вымышленного ребенка 15:33
В Италии скончалась звезда балета Карла Фраччи 15:26
На ВДНХ воссоздали исторический цветник по фотографиям 1960-х годов 15:25
Москвичи начали оформлять ипотеку в 20 лет 15:05
Косачев: Слова президента Польши о России абсолютно неприемлемы 14:58
Суд оштрафовал Twitter на 14,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент 14:57
Песков призвал осознать важность прививки от коронавируса 14:35
WhatsApp подтвердил, что не будет блокировать пользователей, не принявших новые правила 14:28
Владимир Путин лично вручит госнаграды в День России 14:22
Как самостоятельно увеличить размер будущей пенсии 14:03
Песков прокомментировал самоликвидацию "Открытой России" 14:00
Кабмин выделит свыше 9,5 млрд руб на средства реабилитации для инвалидов 13:59
Минстрой в конце июня запустит конкурс проектов частных домов 13:50
В ГД предложили бесплатно возить детей до 16 лет в городском транспорте 13:49
В Москве сократилась разница в ценах на жилье в готовых и строящихся домах 13:47
Прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны для окружающих 13:45
Эстония прервала авиасообщение с Беларусью 13:38
В Госдуме уличили президента Польши в странной логике 13:38
Путин обсудит планы по высокоточному оружию 13:35
Песков допустил юридическую возможность запроса о передаче Сапеги России 13:33
Отменен оправдательный приговор по делу о смерти младенца в Калининграде 13:31
В Коми второй раз за месяц произошел разлив нефти 13:30
Глава Amazon потерял первое место в рейтинге Forbes 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 15:35
Рубрика: В мире

Швейцария прервала переговоры с ЕС о доступе на рынок

Текст: Александр Саможнев
Тесные отношения с Евросоюзом подвергаются испытанию на прочность. С 2014 года велись переговоры о предоставлении Швейцарии доступа к единому рынку ЕС. Однако теперь швейцарцы отказались от запланированного рамочного соглашения. Сторонам не удалось достичь согласия по важнейшим вопросам.
Фото: Patrick Pleul/Getty Images Фото: Patrick Pleul/Getty Images
Фото: Patrick Pleul/Getty Images

"Федеральный совет решил, что переговоры с ЕС по трем направлениям не привели к необходимым решениям. В этой связи принято решение прекратить консультации", - цитирует газета Der Standard президента Швейцарии Ги Пармелина.

В Швейцарии разрешили иностранцам служить в полиции

При этом двусторонние договоры между ЕС и Швейцарией останутся в силе. Однако на этой неделе ЕС предупредил о том, с какими последствиями столкнется Швейцария, если рамочное соглашение не будет заключено. Никаких новых соглашений заключаться не будет, а старые могут быть не обновлены.

Переговоры по рамочному соглашению ведутся с 2014 года. Среди прочего оно должно регулировать автоматические обновления и определять порядок арбитражного рассмотрения споров. Но за это время появились новые правила, которые не захотели принять профсоюзы, конституционные юристы и правая Швейцарская народная партия (SVP), выступающая за ограничение иммиграции и сохранение нейтралитета страны. Речь идет о государственной помощи, мерах по защите высоких швейцарских зарплат и доступа граждан ЕС к фондам социального обеспечения Швейцарии.

Швейцарская стороны предложила "политический диалог" с ЕС для дальнейшего развития сотрудничества. В парламенте также обещают поставить вопрос о выделении ранее удержанного швейцарского взноса на поддержку новых членов ЕС в размере 1,2 миллиарда евро. Кроме того, Швейцария хочет в одностороннем порядке сблизить законодательство с нормами ЕС в некоторых областях, чтобы избежать торговых барьеров, пояснила министр юстиции Карин Келлер-Cуттер.

Швейцария не является членом ЕС, но участвует во многих европейских проектах через двусторонние соглашения. Она также имеет доступ к внутреннему рынку ЕС и взамен предоставляет свободу передвижения людей. В Швейцарии проживает 1,4 миллиона граждан ЕС, а 340 тысяч жителей Евросоюза ежедневно приезжают в Швейцарию на работу. В стране проживают 67 тысяч австрийцев, а 400 тысяч швейцарцев живут в ЕС. На торговлю с Евросоюзом приходится 60% швейцарского валового внутреннего продукта. Швейцария является четвертым по величине торговым партнером ЕС после США, Китая и Великобритании.

В мире Европа Швейцария Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19
Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам