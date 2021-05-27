Сколько рабочих не хватает на стройке

Как может в дальнейшем развиваться льготная ипотека и сколько рабочих не хватает на стройках, рассказал "РГ" председатель Общественного совета при ведомстве, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Нужно ли продлевать программу льготной ипотеки после 1 июля?

Сергей Степашин: За 2020 год выдано рекордное количество ипотечных жилищных кредитов - 1,78 млн на 4,4 трлн руб., в том числе 345,4 тыс. на 1 трлн руб. по программе льготной ипотеки. Льготная ипотека является важнейшим фактором обеспечения требуемых темпов жилищного строительства в стране.

Однако реальные доходы населения снижаются, а показатель долговой нагрузки населения растет - к началу 2021 года платежи по кредитам достигли рекордного значения в 11,7% от всех доходов граждан. В прошлом году 157 тыс. россиян были признаны банкротами, что на 64% больше, чем в 2019 году. А в 2021 году, по прогнозам аналитиков, прирост составит 65% - банкротами окажутся уже 260 тыс. человек. Одна из причин такой ситуации - опасная тенденция, когда для оплаты первого взноса по ипотеке используются потребительские кредиты банков, полученные при достаточно высоких процентных ставках. Насколько я знаю, правительство совместно с регулятором готовит по этому вопросу серьезные предложения. На ваш вопрос о дальнейших перспективах льготной ипотеки я бы ответил так: при исключительной значимости указанного инструмента для развития жилищного строительства его применение необходимо продолжить. Однако для этого должна осуществляться детальная проработка возможных рисков реализации данного механизма с учетом мнения Банка России и экспертного сообщества.

Одно из важнейших направлений для достижений национальных целей в жилищном строительстве - развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). И это как раз та сфера возможного ипотечного кредитования, включая применение льготной ипотеки, где негативные последствия закредитованности населения и существенного роста цен на жилье пока не проявились. Для комплексного развития механизмов ИЖС, включая ипотеку, и их широкого использования по всей стране необходимо принятие поправок в законодательство.

Как решить вопрос с нехваткой рабочих на стройках?

Сергей Степашин: Необходима популяризация профессий в сферах строительства, архитектуры и ЖКХ, повышение их престижности среди россиян, стимулирование граждан к выбору этих профессий.

Традиционно недостаток кадров в строительстве восполнялся за счет трудовых мигрантов. Их отток из-за пандемии и временного закрытия границ крайне осложнил проблему. В строительных и сельскохозяйственных организациях доля иностранных рабочих иногда доходит до 60%. Сейчас дефицит кадров в строительной отрасли - около 1,2 млн человек, из них около 300 тыс. человек - иностранные рабочие.

Дефицит кадров в строительной отрасли - около 1,2 млн человек

Минстрой сейчас использует механизм точечного ввоза мигрантов на стройки. Однако, как показывает практика, только ввозом мигрантов проблема не решается. Необходимо создать условия, чтобы приехавшие иностранные рабочие трудились именно на стройках, а не переходили в другие, более привлекательные, в том числе в экономическом плане, сферы. Такое "перетекание", по экспертным оценкам, составляет около 30% и имеет в том числе сезонный характер.

Эксперты предлагают разные варианты ограничений для сохранения трудовых мигрантов на стройках: целевое закрепление иностранных специалистов, привлекаемых в стройкомплекс, вплоть до установления серьезных штрафов для нарушителей. Конечно, до уровня "рабовладельческого права" опускаться нельзя, все-таки живем уже в рыночной экономике. Однако на временной основе, в период ограничений из-за коронавируса, такой подход заслуживает внимания и дополнительной проработки.