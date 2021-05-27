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27.05.2021 15:26
Рубрика: Экономика

Спамеров перенаправят в голосовую почту

Текст: Ирина Алпатова

В России появится сервис, который будет перенаправлять все подозрительные звонки в голосовую почту - пользователь по желанию сможет переслушивать сообщения в удобное для себя время и принимать решения, насколько ему необходимо рекламное предложение. Запуск такой системы анонсировали для абонентов МТС.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Опрос: Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со спамом

В России уже действуем множество антиспам-систем, которые блокируют звонки с подозрительных номеров. Новое решение будет построено на основе технологий искусственного интеллекта и big data - система будет определять, насколько подозрителен номер, с которого поступает звонок, и затем перенаправлять "не прошедшие проверку" звонки на специальный голосовой ящик.

При этом у пользователя остается возможность переслушать сообщение и таким образом не пропустить нужную для себя информацию.

"Абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке - абонент получает SMS-уведомление о поступившем вызове", - пояснили в пресс-службе компании.

Экономика Отрасли Связь

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