Новости

Сборная Финляндии обыграла на ЧМ-2021 итальянцев и возглавила группу В 22:59
Названа опасность высокого уровня холестерина для мужчин 22:44
УЕФА намерен изменить формат финальной стадии Лиги чемпионов 22:36
Экипаж военного Ми-26 переправил по воздуху истребитель 22:20
Партия Роста объявила об участии в выборах в Госдуму 22:12
В 2023 году Россия отметит 100-летие Расула Гамзатова 22:09
США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу 22:03
Поклонники сериала "Друзья" скупают сувениры к выходу нового эпизода 21:58
Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая 21:06
Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке 20:53
Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны 20:28
В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро 20:26
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 22:03
Рубрика: Власть

США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу

Текст: Екатерина Забродина

Администрация президента США Джо Байдена не вернется в Договор по открытому небу. Об этом Вашингтон уведомил Москву. Новость, которую вначале сообщило агентство Associated Press со ссылкой на некий источник, подтвердили на Смоленской площади.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Путин и Байден могут обсудить Договор по открытому небу

По данным агентства, уведомление было сделано в устной форме - заместителем госсекретаря США Венди Шерман во время беседы с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Ранее в Вашингтоне провели специальную экспертизу решения команды Трампа о денонсации Договора и сочли его целесообразным, отмечает агентство. "Подтверждаем", - заявили в четверг агентству ТАСС в российском дипведомстве.

На Смоленской площади и ранее говорили о том, что от новой администрации до сих пор не исходило никаких сигналов о готовности вернуться в многостороннее соглашение по взаимным мониторинговым полетам над военными объектами стран-участниц, из которого Соединенные Штаты окончательно вышли к ноябрю 2020 года. В ответ на этот односторонний демарш Россия 15 января объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора, который - после отказа США от своих обязательств - по нему резко изменил баланс сил в Европе и сделал РФ уязвимой для утечек чувствительной информации к партнерам по НАТО без обоюдного обмена данными. При этом, если бы США выразили желание отыграть все назад, Договор по открытому небу можно было бы спасти.

Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу на заседании 2 июня. После принятия закона парламентом он идет на подпись президенту.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу
Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair
Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности