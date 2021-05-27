США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу

Администрация президента США Джо Байдена не вернется в Договор по открытому небу. Об этом Вашингтон уведомил Москву. Новость, которую вначале сообщило агентство Associated Press со ссылкой на некий источник, подтвердили на Смоленской площади.

По данным агентства, уведомление было сделано в устной форме - заместителем госсекретаря США Венди Шерман во время беседы с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Ранее в Вашингтоне провели специальную экспертизу решения команды Трампа о денонсации Договора и сочли его целесообразным, отмечает агентство. "Подтверждаем", - заявили в четверг агентству ТАСС в российском дипведомстве.

На Смоленской площади и ранее говорили о том, что от новой администрации до сих пор не исходило никаких сигналов о готовности вернуться в многостороннее соглашение по взаимным мониторинговым полетам над военными объектами стран-участниц, из которого Соединенные Штаты окончательно вышли к ноябрю 2020 года. В ответ на этот односторонний демарш Россия 15 января объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора, который - после отказа США от своих обязательств - по нему резко изменил баланс сил в Европе и сделал РФ уязвимой для утечек чувствительной информации к партнерам по НАТО без обоюдного обмена данными. При этом, если бы США выразили желание отыграть все назад, Договор по открытому небу можно было бы спасти.

Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу на заседании 2 июня. После принятия закона парламентом он идет на подпись президенту.