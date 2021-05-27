Девять человек стали жертвами стрельбы в технической зоне железнодорожного депо в американском Сан-Хосе (штат Калифорния). 57-летний Сэмьюэл Кэссиди, работавший в местном транспортном управлении, внезапно открыл огонь по окружающим, в основном своим коллегам. Убийца покончил с собой, когда подоспела полиция.

На месте массового убийства в Сан-Хосе работали саперы, которые нашли взрывное устройство. Фото: Getty Images

Как рассказал заместитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис, территорию прочесывал отряд саперов, поскольку недалеко от места стрельбы было обнаружено по меньшей мере одно взрывное устройство.

О мотивах убийцы пока не сообщалось, их пытаются выяснить следователи полиции и ФБР. Равно как не сообщается, какое оружие применил Кэссиди и был ли он его законным владельцем. В поле зрения правоохранителей он до этого не попадал, но, как сообщает USA Today со ссылкой на бывшую жену убийцы, он иногда срывался на коллег и испытывал приступы ярости из-за обстановки на работе. Соседи говорят, что тот прожил рядом с ними почти 20 лет, но всегда выглядел тихим и нелюдимым, гостей не принимал. The Mercury News утверждает, что Кэссиди выпивал и испытывал резкие перемены в настроении.

Президент США Джозеф Байден распорядился до 30 мая приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом, а также над военными базами и кораблями в память о погибших. В пресс-релизе Белого дома этот указ назвали "священным долгом" президента.

Увы, но если судить по первым четырем месяцам правления Байдена, пока приспускание флагов - в сущности единственное, что он и его команда предлагают американцам в качестве ответа на эпидемию массовых убийств из огнестрельного оружия. Другим термином происходящее в последние недели в США не назовешь. Например, как сообщает CNN, только за минувшие выходные в разных штатах по стране случилось свыше дюжины перестрелок с многочисленными (более четырех) пострадавшими. "Безумие возвращается", - пожаловался корреспонденту CNN один из героев репортажа. За последние пять месяцев в стране были застрелены более 7,3 тысячи человек - это в полтора раза больше, чем американские военные потеряли за все годы войны в Ираке. Это также на 20 процентов больше, чем годом ранее, а если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то рост составит все 40 процентов.

Всего за две недели до этого об "убийственном уик-энде" сообщил телеканал NBC, подсчитавший, что 8-9 мая по Америке более 400 человек погибли от пуль или получили ранения. Эксперты считают, что новая волна вооруженного насилия связана как с последствиями пандемии, так и с упадком морального духа полицейских, работа которых в последние годы все чаще попадает в прицел политиков.

С 8 по 9 мая в Америке более 400 человек погибли от пуль или получили ранения

Иногда жертвы единичные, но и массовых убийств хватает. Вот самые крупные случаи такого рода только за последние полтора месяца: 4 погибших в штате Огайо (24 мая), 7 - в Колорадо (9 мая), 4 - в Мэриленде (8 мая), 5 - в Северной Каролине (28 апреля), 9 - в Индиане (15 апреля), 7 - в Южной Каролине (7 апреля). Выстрелы гремят повсеместно - от американской глубинки до Таймс-сквер в Нью-Йорке.

На словах Байден полон решимости. "Хватит. Я вновь призываю Конгресс немедленно принять меры и прислушаться к американскому народу, включая подавляющее большинство владельцев оружия, чтобы положить конец эпидемии насилия с огнестрельным оружием в Америке", - гласит заявление Белого дома от имени президента. Сказано красиво и контрастирует с подходом предыдущего президента-республиканца Дональда Трампа, который был категорическим противником ужесточения ограничений на оборот оружия, а на случаи массовых убийств реагировал выражением соболезнований.

Во время прошлогодней предвыборной кампании Байден обещал ужесточить доступ к покупке огнестрела и проверку его владельцев, ввести запрет на онлайн-продажу стволов и боеприпасов, продажу штурмового оружия и даже запустить программу его выкупа у населения.

Но ничего из этого реализовано не было, и, как убедительно доказывает приведенная статистика, администрации демократов и республиканцев отличаются исключительно риторикой, но не делом. Хотя за последние годы об этой американской болезни написано бесчисленное количество строк, федеральным властям не удалось найти компромисс, который бы устраивал и владельцев оружия, и сторонников ограничений, и при этом сколь-нибудь заметно снизил бы число массовых убийств.