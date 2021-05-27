Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия - За правду"

Голливудский актер Стивен Сигал 29 мая официально вступит в партию "Справедливая Россия - За Правду", но кандидатом в Госдуму не будет. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сигал также является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Напомним, что гражданство РФ он получил в ноябре 2016 года.

До этого Сигал был членом партии "За правду". Как анонсировали в пресс-службе, вместе с командой Захара Прилепина актер присоединился к партийному объединению.

Партбилет Сигалу вручат на заседании палаты депутатов. В ходе мероприятия он собирается представить свои планы по работе в экологическом направлении. Ведь актер и политик продолжит заниматься тематикой борьбы против загрязнения природы, отметили в пресс-службе.

Впрочем, из-за наличия американского гражданства актер не будет вправе претендовать на депутатский пост в Госдуме.