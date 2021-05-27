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Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя

Новости
    27.05.2021, 18:10
Текст:   Алексей Литовченко

Стивен Спилберг определился с выбором исполнителя ведущей роли в своём новом проекте - драме взросления, вдохновлённой юными годами самого режиссёра. То есть, иными словами, нашёл актёра, который сыграет молодого Стивена Спилберга.

Фото: kinopoisk.ru
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Это, как сообщает Collider, Гэбриел ЛаБелль, ранее отметившийся в "Хищнике" Шейна Блэка, среди прочего. На роли родителей главного героя назначены Пол Дано и Мишель Уильямс. Тогда как Сет Роген сыграет персонажа, списанного с дяди Спилберга.

Постановщиком Стивен выступит самолично. Соавтор сценария - Тони Кушнер, с которым они вместе трудились над "Мюнхеном" и "Линкольном", а сейчас параллельно сотрудничают в рамках разработки "Вестсайдской истории", очередной киноадаптации легендарного одноимённого бродвейского мюзикла.

Официального заголовка у проекта до сих пор нет, но начало производства намечено на ближайший июль, а премьера - на следующий год.

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