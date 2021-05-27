Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя

Стивен Спилберг определился с выбором исполнителя ведущей роли в своём новом проекте - драме взросления, вдохновлённой юными годами самого режиссёра. То есть, иными словами, нашёл актёра, который сыграет молодого Стивена Спилберга.

Это, как сообщает Collider, Гэбриел ЛаБелль, ранее отметившийся в "Хищнике" Шейна Блэка, среди прочего. На роли родителей главного героя назначены Пол Дано и Мишель Уильямс. Тогда как Сет Роген сыграет персонажа, списанного с дяди Спилберга.

Постановщиком Стивен выступит самолично. Соавтор сценария - Тони Кушнер, с которым они вместе трудились над "Мюнхеном" и "Линкольном", а сейчас параллельно сотрудничают в рамках разработки "Вестсайдской истории", очередной киноадаптации легендарного одноимённого бродвейского мюзикла.

Официального заголовка у проекта до сих пор нет, но начало производства намечено на ближайший июль, а премьера - на следующий год.