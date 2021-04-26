Вышел русский трейлер "Вестсайдской истории" Спилберга

На прошедшей минувшей ночью церемонии вручения премии "Оскар" был представлен первый тизер-трейлер нового прочтения легендарной "Вестсайдской истории" (West Side Story) - от Стивена Спилберга.

Ролик размещен на YouTube-канале студии 20th Century Fox. Русская его версия - на канале 20th Century Fox Russia, соответственно. Выглядит щедро и ярко, а иначе и быть не могло.

Действие этой "вневременной истории любви на фоне противостоянии двух уличных банд" разразится в Нью-Йорке конца 50-х. С песнями и танцами.

Спилберг - постановщик, сценарий - Тони Кушер ("Мюнхен"). Авторы заверили, что их работа будет значительно ближе к оригинальному бродвейскому мюзиклу 1957-го, чем киноадаптация 1961-го.

В ролях: Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт, Майк Фейст, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Кори Стол, Брайан Д'Арси Джеймс, Рита Морено.

В кино - 9 декабря.

Напомним, что теперь на очереди у Спилберга фильм о его счастливом детстве в Аризоне.