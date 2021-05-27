Суд оштрафовал Twitter на 14,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Социальная сеть Twitter оштрафована на 14,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщили в мировом суде Таганского района Москвы. Там отметили, что мировой судья Таганского района Москвы признал виновной компанию "Твиттер" в трех административных правонарушениях. Они попадают под действие части 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это - отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством.

В итоге социальная сеть должна выплатить административный штраф в размере 14,5 млн рублей. В четверг суд рассмотрел четыре протокола, по одному из них был назначен штраф в 3 млн рублей, по второму - 4 млн рублей, по третьему - 2,5 млн рублей. Четвертый штраф составил 5 млн рублей.

Сегодня суд должен рассмотреть еще 2 протокола в отношении компании. В апреле мировой судья Таганского района Москвы уже оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей.

Причина штрафов - отказ соцсети удалить информацию, которая призывала к несовершеннолетних принять участие в несанкционированных акциях.