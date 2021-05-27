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27.05.2021 20:16
Рубрика: Власть

Разведут миром

Предлагается ввести обязательное судебное примирение в спорах экс-супругов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Председатель Совета судей России Виктор Момотов предложил ввести в обязательном порядке процедуру судебного примирения при спорах экс-супругов. Например, по делам о разделе имущества или определению порядка общения с детьми. То есть на самых горячих направлениях семейных конфликтов.

Наивно надеяться, что абсолютно всегда удастся решить дело миром. Увы. Но сократить число экс-супружеских войн - вполне реальная перспектива. А в безнадежных случаях, когда судебный примиритель опустит руки, уже начнется обычный судебный процесс. Иными словами, примирительная процедура станет обязательным предварительным этапом, на котором некогда любившим друг друга людям дадут шанс договориться спокойно, не превращая в ад свою жизнь и, что гораздо важнее, жизнь своих детей.

Фото: Gettyimages
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Судебное примирение - абсолютно новая для нашей правовой системы примирительная процедура. Она заработала в прошлом году. Ее главное отличие от всех других в том, что посредниками здесь выступают судьи в отставке. Как подчеркивает Виктор Момотов, их опыт и высокая квалификация помогут сторонам разрешить спор быстро и продуктивно. Список судебных примирителей утверждает Верховный суд страны.

"Пока, к сожалению, граждане неактивно прибегают к судебному примирению: в 2020 году с участием судебного примирителя окончено 798 гражданских дел и 1 административное дело - в судах общей юрисдикции, - сообщил Виктор Момотов. - В эту статистику не вошли отказ от иска, признание иска ответчиком в результате примирения, что является существенным показателем работы судебного примирителя, но в целом это говорит о крайне низком уровне использования возможностей данной примирительной процедуры".

Пока есть и технические проблемы: число судебных примирителей является недостаточным, имеются трудности с выделением помещения для проведения процедуры и т.д. Однако сам по себе институт судебного примирения весьма перспективен, его надо развивать, считают в судебной системе. Технические же проблемы постепенно будут решаться.

"Вместе с тем представляется, что для продолжения комплексного развития института примирения сторон и повышения его востребованности целесообразно принять ряд мер следующего характера, - полагает Виктор Момотов, - следует расширять круг споров, по которым стороны обязаны использовать досудебное урегулирование, которое при этом не должно ограничиваться только претензионным порядком. Представляется необходимым выделение отдельных категорий гражданских дел, по которым проведение судебного примирения являлось бы обязательным и необходимым условием обращения в суд (по делам, связанным с разделом совместно нажитого имущества между супругами, определение порядка общения с детьми, трудовые споры и др.)".

Согласно регламенту кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон. Это значит, что никто не будет навязывать людям конкретных примирителей. Не нравится один кандидат, можно выбрать другого.

Вся информация, которая прозвучала в ходе переговоров, конфиденциальна. Примиритель не вправе разглашать ее без согласия сторон. Так что можно рассчитывать на доверительный разговор. Судебное примирение проводится в здании суда в отдельном помещении.

Судебное примирение проходит в специальной комнате в суде, переговоры конфиденциальны 

"Судебное примирение - совершенно новая процедура, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она может проходить на любой стадии судебного разбирательства и будет проводиться с участием судебного примирителя. Судебное примирение может быть инициировано сторонами либо предложено судом".

Слова "на любой стадии" означают, что если даже решение уже вступило в законную силу, то есть принято второй инстанцией, еще есть шанс помириться и повернуть дело в хорошую для всех сторону.

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