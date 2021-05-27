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27.05.2021 14:06
Рубрика: Происшествия

Twitter оштрафовали на 9,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Текст: Александр Степанов
Социальная сеть Twitter оштрафована на 9,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.
Фото: AP Photo/Matt Rourke Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Google оштрафован на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Там отметили, что мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал виновной компанию "Твиттер Инк" в трех административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ. В итоге социальная сеть должна выплатить административный штраф в размере 9,5 млн рублей. В четверг суд рассмотрел три протокола, по одному из них был назначен штраф в 3 млн рублей, по второму - 4 млн рублей, по третьему - 2,5 млн рублей.

Сегодня суд должен рассмотреть еще 3 протокола в отношении компании. В апреле мировой судья Таганского района Москвы уже оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Причина штрафов - отказ соцсети удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Twitter

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