Новости

На Алтае стартует творческий проект Хабенского и Цыпкина 11:15
Борт МЧС России доставил из сектора Газа в Москву 64 переселенца 11:07
Роскомнадзор прокомментировал новые правила работы WhatsApp 11:06
ФСБ: Украина увеличила полеты беспилотников на границе с Россией 11:02
Звезда "Пипца" сыграет врага Спайдермена, суперзлодея Сергея Кравинова 11:01
Число сторонников "четырехдневки" в России сократилось до минимума 10:53
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией 10:53
Отработавший ресурс спутник "Глонасс" ввели в строй после техобслуживания 10:28
Собянин представил новую концепцию московских библиотек 10:24
Захарова: Посольство РФ в Минске находится в контакте с родителями Сапеги 10:22
Швеция ужесточила закон о многоженстве 10:18
Генконсульство РФ: Среди пострадавших от циклона "Яас" в Индии россиян нет 10:16
В российских школах появятся киберспортивные секции 10:09
Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео 10:08
Минстрой: Под комплексное развитие территорий подходит 418 участков 09:51
Президент Беларуси направил приветствие участникам медийного форума 09:48
Яровая назвала аморальными высказывания президента Польши о России 09:46
На Кубани до 11 июня продлен режим повышенной готовности из-за COVID-19 09:45
Названы потери российского бюджета из-за нелегального алкоголя 09:40
Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования 09:34
К мэру Оренбурга пришли с обыском 09:29
Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19 09:25
В Химках грабители взломали аптечный терминал 09:15
Организаторы "Евровидения" заявили о продолжении конкурса онлайн 09:03
В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов 09:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 11:02
Рубрика: Власть

ФСБ: Украина увеличила полеты беспилотников на границе с Россией

Текст: Юрий Гаврилов

Украинские беспилотники все чаще появляются вблизи границы с Россией. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ РФ - руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Фото: youtube.com
Израильский "Железный купол" сбил собственный беспилотник

"Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров Государственная пограничная служба Украины постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности", - сказал Кулишов в интервью РИА Новости.

Он не исключил, что киевские власти могут использовать дроны и в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Об этом в том числе свидетельствует тот факт, что в соседней с Россией стране активно изучают опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.

Не стоит также забывать, что в Киеве проявляют повышенный интерес к ударным оперативно-тактическим средневысотным беспилотникам "Байрактар" ТВ2 Турции, которые массово использовались в ходе недавнего армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Украина Правительство ФСБ Отношения России и Украины

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы