ФСБ: Украина увеличила полеты беспилотников на границе с Россией

Украинские беспилотники все чаще появляются вблизи границы с Россией. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ РФ - руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

"Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров Государственная пограничная служба Украины постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности", - сказал Кулишов в интервью РИА Новости.

Он не исключил, что киевские власти могут использовать дроны и в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Об этом в том числе свидетельствует тот факт, что в соседней с Россией стране активно изучают опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.

Не стоит также забывать, что в Киеве проявляют повышенный интерес к ударным оперативно-тактическим средневысотным беспилотникам "Байрактар" ТВ2 Турции, которые массово использовались в ходе недавнего армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.