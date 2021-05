Уличная художница из Рима Алессия Бэброу подала иск на главпочтамт Святого Престола за несанкционированное использование ее творчества с целью извлечения выгоды. В 2019 году Бэброу создала граффити на мосту неподалеку от Ватикана. На рисунке, стилизованном под работу немецкого художника XIX века Генриха Хофманна, изображен Христос, на теле которого помещено человеческое сердце с надписью "Просто используй его" (Just use it) с инициалами Алессии Бэброу. Серия работ в стиле стрит-арт с таким же названием включает изображения Будды, индуистского божества Ганеши и Девы Марии, которые можно встретить по всему Риму.

Фото: Getty Images