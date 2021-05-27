Уличная художница из Рима Алессия Бэброу подала иск на главпочтамт Святого Престола за несанкционированное использование ее творчества с целью извлечения выгоды. В 2019 году Бэброу создала граффити на мосту неподалеку от Ватикана. На рисунке, стилизованном под работу немецкого художника XIX века Генриха Хофманна, изображен Христос, на теле которого помещено человеческое сердце с надписью "Просто используй его" (Just use it) с инициалами Алессии Бэброу. Серия работ в стиле стрит-арт с таким же названием включает изображения Будды, индуистского божества Ганеши и Девы Марии, которые можно встретить по всему Риму.

Год спустя Бэброу узнала, что Ватикан воспользовался призывом, указанным на уличной фреске, и без спроса использовал репродукцию ее авторской работы на своих пасхальных почтовых марках. "Когда я об этом узнала, то сначала было подумала, что это шутка. Не скрою, я шокирована. Обычно не ожидаешь подобного поведения от таких уважаемых институций", - заметила с негодованием художница.

Она обратилась за юридический поддержкой. Ее адвокаты направили запросы в филателистический и нумизматический офис государства-града, пояснив, что художница является автором изображения. Поскольку Святой Престол не пожелал обсуждать условия использования марки, так и не снабдив Бэброу официальным ответом, женщина решила подать в суд. Художница требует возмещения ущерба в размере почти 130 тысяч евро, так как согласно калькуляциям потерпевшей стороны в первый тираж вошло 80 тысяч марок по 1,15 евро за штуку.

При этом Бэброу пояснила что ее иск ни в коем случае не стоит рассматривать как нападение на Католическую церковь. Ею движет лишь намерение добиться того, чтобы произведения уличного искусства не ущемлялись в правах. Следует заменить, что сам Святой Престол весьма щепетильно относится к своей интеллектуальной собственности, требуя от всех и каждого неукоснительно уважать авторское право при использовании любых изображений Папы Римского или, к примеру, знаменитой Сикстинской капеллы.