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Рубрика: Культура

В 2023 году Россия отметит 100-летие Расула Гамзатова

Текст: Людмила Прохорова
Фото: Дик Рудольф/ТАСС Фото: Дик Рудольф/ТАСС
Фото: Дик Рудольф/ТАСС

Организационный комитет по празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова, которое будет отмечаться в 2023 году, будет создан в России. В настоящее время на подпись президенту направлен проект соответствующего указа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова советника президента по культуре Владимира Толстого.

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Сам Владимир Толстой приехал в Дагестан, чтобы обговорить, какие события будут проводиться на федеральном и международном уровнях. Празднования пройдут по всей России, но основным центром станет Республика Дагестан, родина Расула Гамзатова.

"Я хотел бы сказать, что президент Российской Федерации поддержал наши предложения, 2023 год будет годом Расула Гамзатова по всей стране", - уточнил после совещания врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Он пояснил, что хотя имя Гамзатова известно россиянам, но не все знают, что он был не только поэтом, но и писателем, мыслителем.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года. Из-под пера поэта вышли на русском и аварском языках такие произведения, как "Журавли", "В горах мое сердце", "Высокие звезды", "Берегите друзей", "Сказание" и многие другие. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Андрея Первозванного. Он - лауреат Ленинской и Государственных премий РСФСР. В Дагестане он признан Народным поэтом.

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