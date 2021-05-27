В доме Ильи Остроухова в Трубниках Гослитмузей имени Владимира Даля представил выставку "Аксаковы - Семья - Россия". Масштабный проект, к которому приложили руку музейные фонды всей страны, посвящен 230-летию Сергея Тимофеевича Аксакова - классика литературы, государственника и удивительного семьянина.

- О Сергее Тимофеевиче Аксакове никогда никто из современников не сказал плохого слова. Наоборот, - отметил Дмитрий Бак, директор Литературного музея, - это был человек бесконечной чуткости, такта, простоты, хозяйственности. Мне кажется, что удивительная аура таланта и нежности, сопровождавшая все семейство Аксаковых, и есть пример того, как нужно жить.

Сергей Тимофеевич, глава этой литературной семьи, "отесенька" (как звали его родные), служил и председателем московского Цензурного комитета, и директором Константиновского межевого института. Его знали как театрального критика, мемуариста, автора воспоминаний о Гоголе, "Записок об уженье рыбы" и "Записок ружейного охотника". Но самую широкую известность принесли Аксакову эпические "Семейная хроника", "Детские годы Багрова-внука", в которые и была включена сказка "Оленькин цветочек" - посвященная внучке Оленьке. Потом она превратилась в "Аленький цветочек".

Дети Сергея Тимофеевича росли в таком облаке любви к русской истории и литературе. Григорий Аксаков губернаторствовал в Оренбурге, Самаре и Уфе - современники в нем видели "самого честного губернатора" в империи. Дочери Вера, Надежда, Софья оставили богатое эпистолярное, художественное и литературное наследие. Сыновья Константин и Иван стали публицистами, идеологами славянофильства. Красноречивый эпизод: когда бывшие единомышленники по кружкам 1840-х стали все резче делиться на "западников" и "почвенников", Константин Аксаков объехал всех, обнялся с бывшими друзьями и честно сказал: увы, теперь не по пути. Грановский прослезился, Герцен был тронут искренне.

Многодетные семьи были обычным делом. Аксаковы не оказались в первом ряду литературы. В чем же тогда секрет всеобщего к ним уважения? Во многом - в неповторимой семейной атмосфере. Друг Аксаковых, философ и поэт Алексей Хомяков называл это "теплом общего гнезда". Дочь Вера была верной помощницей отца, когда тот ослеп. Это она записывала под диктовку "Семейную хронику" и "Аленький цветочек"... Старший сын Константин тяжело пережил смерть отца и скоро заболел чахоткой.

- Эпохи меняются, но главные ценности остаются прежними, аксаковскими: любовь и уважение к семье, к Родине и к русскому языку, - сказала на открытии выставки Мария Аксакова. Во всяком случае, потомки стараются так жить и сегодня.

Выставка стала одним из первых проектов молодого Аксаковского сообщества, которому не исполнилось и года. Оно появилось прошлым летом и объединяет одиннадцать музеев, библиотек и общественных комитетов, сохраняющих наследие знаменитой семьи.

На выставке представлены живописные и графические портреты, фото и личные вещи, рукописи, документы, письма и книги семьи Аксаковых и их литературного окружения. Открыта она будет до 15 августа.