В ГД предложили бесплатно возить детей до 16 лет в городском транспорте

В Госдуму внесен законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей от семи до 16-ти лет. Инициатором выступил депутат ЛДПР Максим Зайцев.

Он предложил ввести такую норму по аналогии с уже действующим бесплатным проездом в отношении детей до семи лет.

Депутат связал свое предложение с принятым законом о запрете высаживать из транспорта детей-"зайцев", которые следуют без сопровождения взрослых. Тот документ касается тех, кому не исполнилось именно 16 лет, отметил Зайцев в пояснительной записке.

Он добавил, что не во всех российских регионах введены льготы для проезда школьников.

По мнению депутата, принятие законопроекта позволит не допустить нарушений в ходе проверки условий проезда детей.