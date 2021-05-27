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27.05.2021 07:12
Рубрика: В мире

В Японии 28 мая выйдет в прокат фильм "Пальма"

Текст: Александр Ленин
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и режиссер фильма "Пальма" Александр Домогаров-младший. Фото: Александр Ленин Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и режиссер фильма "Пальма" Александр Домогаров-младший. Фото: Александр Ленин
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и режиссер фильма "Пальма" Александр Домогаров-младший. Фото: Александр Ленин

В Японии 28 мая выходит в широкий прокат фильм совместного российско-японского производства "Пальма", который зрители островного государства увидят под названием "История Акиты и Пальмы". Накануне этого события в посольстве Японии в Москве прошел спецпоказ картины, на котором присутствовали ее создатели, в том числе режиссер и один из авторов сценария киноленты Александр Домогаров-младший.

Фото: kinopoisk.ru
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Организаторы проекта рассчитывают, что "Пальма" сможет покорить сердца жителей Страны восходящего солнца. Тем более что сюжет этой работы перекликается со знаменитой историей о японской собаке породы акита-ину по кличке Хатико, которая долгие годы ждала своего хозяина у станции Сибуя в центре Токио.

В основе российско-японской картины лежит реальная история, которая произошла в СССР в середине 70-х годов прошлого века. Овчарка на протяжении двух лет встречала своего хозяина в аэропорту. Фильм раскрывает трогательную человеческую драму о дружбе между собакой и людьми, обращает внимание на нюансы взаимоотношений родителей с детьми, заставляет задуматься о чувстве ответственности.

Часть съемок фильма проходила в японском городе Одатэ префектуры Акита. Этот населенный пункт считается родиной собак акита-ину. Правда, в российскую версию кинокартины эти кадры так и не вошли.

"История Акиты и Пальмы" появилась вслед за другим совместным российско-японским проектом "В плену у Сакуры", который аудитория смогла оценить в 2019 году. В прошлом между советскими и японскими кинематографистами существовали устойчивые связи, плодом которых, к примеру, стал фильм Акиры Куросавы "Дерсу Узала". В 1976 году это произведение было удостоено премии "Оскар". Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки выразил надежду, что сфера кино снова станет важным направлением культурного обмена между нашими странами.

Дипломат напомнил, что собаки акита-ину играют важную роль в российско-японских отношениях. Так, губернатор префектуры Акита в 2012 году подарил щенка этой породы президенту РФ Владимиру Путину. В 2018 году аналогичный подарок от японцев получила титулованная российская фигуристка Алина Загитова.

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