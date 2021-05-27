В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича

В Луганской народной республике возбудили уголовное дело в отношении задержанного в Минске Романа Протасевича - бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генпрокуратуры ЛНР Инну Семенову, дело открыто в связи с участием Протасевича в боях на Донбассе на стороне Киева.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что Протасевич состоял в рядах запрещенного в России неонацистского батальона "Азов". Эту информацию фактически лично подтвердил главарь "Азова" Андрей Билецкий. По его словам, белорусский гражданин находился в зоне боевых действий в Широкино. Также есть прямые доказательства участия Протасевича в деятельности неонацистского формирования, в том числе его фотографии и интервью.