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27.05.2021 20:00
Рубрика: В мире

В кабинете гения

В Лондоне откроется выставка вещей Стивена Хокинга
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Музей науки Лондона в следующем году представит выставку личных вещей выдающегося физика Стивена Хокинга. Того самого, который внес огромный вклад в изучение черных дыр, стал автором теории об их испарении, занимался вопросами знаменитой теории относительности, писал научно-популярные книги, снимался в кино - и все это, будучи парализованным и прикованным к инвалидному креслу.

В рамках соглашения между британскими властями, библиотекой Кембриджского университета и музеем в коллекцию последнего передадут инвалидные коляски Хокинга, коммуникационное оборудование, один из первых синтезаторов голоса, очки с датчиком, реагировавшим на движения скулы, и некоторые предметы из его кабинета на кембриджской кафедре прикладной математики и теоретической физики. Кроме того, музей получит бумажные свидетельства о заключении различных пари с другими учеными, под которыми Хокинг вместо подписи оставлял отпечаток своего большого пальца, и письма профессора, адресованные президентам и научным деятелям.

Фото: iStock
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А вот библиотека Кембриджа в рамках соглашения получит внушительную коллекцию рабочих записей Хокинга, объем которой составляет без малого 10 тысяч страниц. Как отмечает телеканал Sky News, труды ученого будут храниться под одной крышей с работами его кумира Исаака Ньютона и Чарлза Дарвина. Также библиотеке передадут личные записи и корреспонденцию Хокинга за период с 1944 до 2008 год, первый черновик книги "Краткая история времени" и даже сценарий его первого появления в знаменитом мультипликационном сериале "Симпсоны". "Благодаря сохранению кабинета Стивена и его исторического содержимого... будущие поколения смогут глубоко погрузиться в мир ведущего мирового физика-теоретика... [который] бросил вызов законам медицины, чтобы переписать законы физики и затронуть сердца миллионов людей", - цитирует газета Daily Mail директора Группы Музея науки Иана Блэтчфорда. Кстати, сам Хокинг очень любил этот музей, не раз участвовал в его мероприятиях и в 2015 году даже провел экскурсию для победительницы одного лондонского конкурса.

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