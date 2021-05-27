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27.05.2021 12:03
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали о борьбе с неофициальными зарплатами

Текст: Василий Кошкин
Минтруд работает над противодействием выплатам неофициальных зарплат. Об этом заявил директор Департамента занятости населения и трудовой миграции Михаил Кирсанов во время совещания в Совете Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы сейчас эту тему тщательно исследуем, чтобы, с одной стороны, учитывать интересы государства, с другой стороны, - оставить людей занятыми​​​", - отметил чиновник, слова которого цитирует РИА Новости.

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По его словам, сейчас необходимо выстроить диалог, который позволит "учесть всеобщие интересы".

Перед Минтрудом одновременно стоят вопросы и формальных выплат, и оформления самозанятости, добавил глава департамента.

Ранее глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объем фонда неофициальных заработных плат в стране превышает 10 триллионов рублей ежегодно. По его оценкам, серые зарплаты получают 30-40% работников.

Сейчас Уголовный кодекс предусматривает за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

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