В Минтруде рассказали о борьбе с неофициальными зарплатами

Минтруд работает над противодействием выплатам неофициальных зарплат. Об этом заявил директор Департамента занятости населения и трудовой миграции Михаил Кирсанов во время совещания в Совете Федерации.

"Мы сейчас эту тему тщательно исследуем, чтобы, с одной стороны, учитывать интересы государства, с другой стороны, - оставить людей занятыми​​​", - отметил чиновник, слова которого цитирует РИА Новости.

По его словам, сейчас необходимо выстроить диалог, который позволит "учесть всеобщие интересы".

Перед Минтрудом одновременно стоят вопросы и формальных выплат, и оформления самозанятости, добавил глава департамента.

Ранее глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объем фонда неофициальных заработных плат в стране превышает 10 триллионов рублей ежегодно. По его оценкам, серые зарплаты получают 30-40% работников.

Сейчас Уголовный кодекс предусматривает за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.