В ПФР рассказали, как заранее обратиться за назначением пенсии

Любой россиянин может заблаговременно обратиться в территориальный орган ПФР по вопросу предстоящего назначения пенсии по старости, напоминает отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Сделать это можно за два года или в течение 24 месяцев до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочной пенсии.

Для чего нужно такое предварительное обращение? Как говорят в ПФР, заблаговременное обращение позволит специалистам проверить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах человека. Если не учтены какие-то его рабочие периоды (такое иногда случается), у гражданина будет время собрать дополнительные справки и документы.

Для предварительной оценки пенсионных прав необходимо предоставить паспорт; трудовую книжку и (или) другие документы, подтверждающие периоды работы и (или) иной деятельности, в том числе на соответствующих видах работ (справки, подтверждающие периоды льготной работы).

Для подтверждения дополнительных обстоятельств понадобятся военный билет; свидетельство о браке (при наличии смены фамилии); свидетельства о рождении детей; справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 (если отсутствует факт работы за 2000-2001 гг. или в случае, когда размер среднемесячной заработной платы за 2000-2001 гг. составил менее 1793,40 руб). Это нужно для того, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант среднемесячного заработка.

При этом в ПФР напоминает, что человек может следить за состоянием своего индивидуального лицевого счета постоянно. Вся информация об отчислениях в ПФР и стаже доступна в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Также можно всегда запросить данные о состоянии лицевого счета в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

Если гражданин удовлетворен полнотой имеющихся сведений, то при заполнении заявления о назначении пенсии ему необходимо проставить отметку о согласии назначения пенсии по имеющимся сведениям индивидуального лицевого счета.

А если сведений недостаточно, то специалисты территориального органа ПФР направят соответствующие запросы в организации, архивные учреждения для подтверждения периодов работы, продолжительности страхового стажа, размера заработка и прочего. Человек может и сам предоставить необходимые документы.

Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее чем за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии, в клиентской службе ПФР или в МФЦ, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг. Граждане предпенсионного возраста, у которых право выхода на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно) возникнет через пять лет, также могут обратиться в территориальный орган ПФР для уточнения или дополнения своего индивидуального лицевого счета.