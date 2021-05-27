В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей

Правительство приготовило штрафы за незаконный сбор персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг.

"Сейчас зачастую людей вынуждают указывать персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Под разными предлогами у людей собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другую информацию. "Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводятся штрафы", - заявил глава правительства.

По поручению президента поправки внесут в закон о защите прав потребителей, а также в Кодекс об административных правонарушениях, куда включат меры административной ответственности за правонарушения, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных.