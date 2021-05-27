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27.05.2021 09:02
Рубрика: Экономика

В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Текст: Василий Кошкин
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова подготовил доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров. Среди предложений - запрет открытой продажи самогонных аппаратов, что призвано уменьшить долю нелегального алкогольного рынка, сообщают РИА Новости.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В докладе говорится о росте интереса россиян к самогонным аппаратам. Так, в 2020 году в Сети было зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку этих устройств (на треть больше, чем в 2019 году).

Авторы доклада отмечают, что кустарно произведенный самогон часто предназначен для продажи, а не для личных нужд. Кроме того, качество подобной продукции никак не контролируется, в результате чего показатели вредных веществ в разы превышают нормативы.

Кроме того, аппарат бизнес-омбудсмена предложил зафиксировать ставку акциза на алкогольную продукцию на три года.

"Увеличение ставки акциза стимулирует рост нелегального оборота алкоголя, ее заморозка позволит довести уровень легальности рынка до 90%", - отметили эксперты.

Среди других инициатив - смягчение ограничений по лицензированию розничных продаж алкоголя и легализация интернет-торговли этой продукцией.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя

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