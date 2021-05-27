В нашей стране сегодня проживает около двух миллионов многодетных семей. Каждый пятый ребенок в стране - это ребенок из многодетной семьи. Правда ли, что многодетная семья в России - бедная? Можно ли изменить демографические цифры? Эти и другие вопросы обсуждаются на Всероссийском форуме "Многодетная Россия".

- Я за всю свою профессиональную деятельность удостоена всяческих наград и премий, но для меня самое важное - материнство, - признается многодетная мама, певица Валерия. - Я всегда говорю, что дети - мои главные хиты. Нужно и расширять льготы для многодетных родителей, и делать доступным образование, и обеспечивать их жильем.

Вернуть звание "Мать-героиня" - давняя мечта не только родителей, но и здравомыслящих депутатов. Но сможет ли звание вернуть уважение?

- Сегодня, к сожалению, это образ малоимущей и малоперспективной семьи, - говорит депутат Госдумы Николай Земцов. - Его предлагают соцсети. Кумиры здесь Манижа, Моргенштерн и прочие. Как можно в этой среде вырастить полноценного гражданина, который, в свою очередь, захочет создать крепкую семью и растить детей? Наш рецепт прост - максимальный приход государства в область семьи. Только государство может создать среду, где рождение детей может стать почетным делом.

Еще одна проблема - статус многодетной семьи.

- Например, в прошлом году не каждая многодетная мама смогла получить единовременное пособие, о котором говорил президент. Мама прописана в Тамбове, папа в Подмосковье, ведет асоциальный образ жизни. Получить пособие она не может по одной простой причине - разность региональных законов в подходе к многодетной семье, - рассказывает Екатерина Семенова, омбудсмен Московской области.

Неожиданным препятствием для многодетности стала безграмотность родителей.

Но вопрос, почему дети идут слушать Моргенштерна?

- В половине семей физическое насилие - норма. И когда с детьми что-то случается, то во всем виноват Моргенштерн. Они слушали плохую музыку и поэтому суицид. Но вопрос, почему дети идут слушать Моргенштерна? - говорит Виктория Дмитриева, автор проекта "Школа адекватных родителей".