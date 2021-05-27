Новости

Сборная Финляндии обыграла на ЧМ-2021 итальянцев и возглавила группу В 22:59
Названа опасность высокого уровня холестерина для мужчин 22:44
УЕФА намерен изменить формат финальной стадии Лиги чемпионов 22:36
Экипаж военного Ми-26 переправил по воздуху истребитель 22:20
Партия Роста объявила об участии в выборах в Госдуму 22:12
В 2023 году Россия отметит 100-летие Расула Гамзатова 22:09
США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу 22:03
Поклонники сериала "Друзья" скупают сувениры к выходу нового эпизода 21:58
Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая 21:06
Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке 20:53
Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны 20:28
В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро 20:26
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 21:45
Рубрика: Общество

Дети - главные хиты

В России около двух миллионов многодетных семей
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
В нашей стране сегодня проживает около двух миллионов многодетных семей. Каждый пятый ребенок в стране - это ребенок из многодетной семьи. Правда ли, что многодетная семья в России - бедная? Можно ли изменить демографические цифры? Эти и другие вопросы обсуждаются на Всероссийском форуме "Многодетная Россия".

- Я за всю свою профессиональную деятельность удостоена всяческих наград и премий, но для меня самое важное - материнство, - признается многодетная мама, певица Валерия. - Я всегда говорю, что дети - мои главные хиты. Нужно и расширять льготы для многодетных родителей, и делать доступным образование, и обеспечивать их жильем.

Фото: iStock
Названы лидеры "Демографического рейтинга" страны

Вернуть звание "Мать-героиня" - давняя мечта не только родителей, но и здравомыслящих депутатов. Но сможет ли звание вернуть уважение?

- Сегодня, к сожалению, это образ малоимущей и малоперспективной семьи, - говорит депутат Госдумы Николай Земцов. - Его предлагают соцсети. Кумиры здесь Манижа, Моргенштерн и прочие. Как можно в этой среде вырастить полноценного гражданина, который, в свою очередь, захочет создать крепкую семью и растить детей? Наш рецепт прост - максимальный приход государства в область семьи. Только государство может создать среду, где рождение детей может стать почетным делом.

Еще одна проблема - статус многодетной семьи.

- Например, в прошлом году не каждая многодетная мама смогла получить единовременное пособие, о котором говорил президент. Мама прописана в Тамбове, папа в Подмосковье, ведет асоциальный образ жизни. Получить пособие она не может по одной простой причине - разность региональных законов в подходе к многодетной семье, - рассказывает Екатерина Семенова, омбудсмен Московской области.

Неожиданным препятствием для многодетности стала безграмотность родителей.

Но вопрос, почему дети идут слушать Моргенштерна?

- В половине семей физическое насилие - норма. И когда с детьми что-то случается, то во всем виноват Моргенштерн. Они слушали плохую музыку и поэтому суицид. Но вопрос, почему дети идут слушать Моргенштерна? - говорит Виктория Дмитриева, автор проекта "Школа адекватных родителей".

Общество Соцсфера Демография Общество Семья и дети

Главное сегодня

США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу
Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair
Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией