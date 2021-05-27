В ТПП предложили увеличить налоговую нагрузку для части россиян

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила повысить налоговую нагрузку для высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма главы ТПП Сергея Катырина зампреду Банка России Сергею Швецову.

В ТПП считают, что эта мера позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес и будет способствовать более справедливому распределению доходов.

"Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата - 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников - повысить уровень налоговой нагрузки до 45%", - говорится в сообщении.

Действующие меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода выше 5 млн рублей в ТПП сочли недостаточными.