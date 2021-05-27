В ТПП предложили увеличить налоговую нагрузку для части россиян

Новости

Каталонских политиков могут помиловать 11:18
На Алтае стартует творческий проект Хабенского и Цыпкина 11:15
На набережной Анапы запретили езду на двухколесном транспорте 11:12
Борт МЧС России доставил из сектора Газа в Москву 64 переселенца 11:07
Роскомнадзор прокомментировал новые правила работы WhatsApp 11:06
ФСБ: Украина увеличила полеты беспилотников на границе с Россией 11:02
Звезда "Пипца" сыграет врага Спайдермена, суперзлодея Сергея Кравинова 11:01
Число сторонников "четырехдневки" в России сократилось до минимума 10:53
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией 10:53
Отработавший ресурс спутник "Глонасс" ввели в строй после техобслуживания 10:28
Собянин представил новую концепцию московских библиотек 10:24
Захарова: Посольство РФ в Минске находится в контакте с родителями Сапеги 10:22
Швеция ужесточила закон о многоженстве 10:18
Генконсульство РФ: Среди пострадавших от циклона "Яас" в Индии россиян нет 10:16
В российских школах появятся киберспортивные секции 10:09
Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео 10:08
Минстрой: Под комплексное развитие территорий подходит 418 участков 09:51
Президент Беларуси направил приветствие участникам медийного форума 09:48
Яровая назвала аморальными высказывания президента Польши о России 09:46
На Кубани до 11 июня продлен режим повышенной готовности из-за COVID-19 09:45
Названы потери российского бюджета из-за нелегального алкоголя 09:40
Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования 09:34
К мэру Оренбурга пришли с обыском 09:29
Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19 09:25
В Химках грабители взломали аптечный терминал 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 10:22
Рубрика: Экономика

В ТПП предложили увеличить налоговую нагрузку для части россиян

Текст: Алексей Любовецкий
Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила повысить налоговую нагрузку для высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма главы ТПП Сергея Катырина зампреду Банка России Сергею Швецову.

Фото: Robyn Beck / AFP
YouTube введет налоги для блогеров и добавит рекламу в ролики

В ТПП считают, что эта мера позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес и будет способствовать более справедливому распределению доходов.

"Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата - 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников - повысить уровень налоговой нагрузки до 45%", - говорится в сообщении.

Действующие меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода выше 5 млн рублей в ТПП сочли недостаточными.

Экономика Финансы Налоги Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов