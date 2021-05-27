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27.05.2021 02:19
Рубрика: В мире

Вещи британского физика Стивена Хокинга представят широкой публике

Стивен Хокинг. Фото: Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Стивен Хокинг. Фото: Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Стивен Хокинг. Фото: Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Вещи английского астрофизика Стивена Хокинга будут представлены широкой публике. Соглашение о показе уникальных предметов было заключено правительством Великобритании с библиотекой Кембриджского университета и Музеем науки в Лондоне, сообщило в среду агентство PA.

Фото: iStock
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В коллекцию музея будут переданы личные вещи из кабинета Хокинга в Кембридже, включая инвалидные кресла и документы с его подписью в виде отпечатка большого пальца. Планируется, что эти экспонаты посетители смогут увидеть в Музее науки в начале 2022 года, пишет ТАСС. Позже будет подготовлен онлайн-каталог из сотен памятных вещей ученого, который будет доступен для просмотра на официальном сайте учреждения.

По словам главы лондонского Музея науки Иана Блэтчфорда, сохранив кабинет Стивена Хокинга с его историческими составляющими в качестве коллекции Музея науки, "будущие поколения смогут погрузиться в мир ведущего мирового физика-теоретика, который бросил вызов законам медицины, чтобы переписать законы физики и прикоснуться к сердцам миллионов".

Архив из 10 тысяч страниц научных и личных рукописей Хокинга останется в Кембридже. В него входят: первый черновик его книги "Кратчайшая история времени" (2005), сценарии к фильмам и сериалам, в которых он принимал участие, а также большая коллекция фотографий и переписок Хокинга с президентами США, понтификами и выдающимися учеными.

Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в Кембридже на 77-ом году жизни. Большую часть жизни он был прикован к инвалидной коляске, более четверти века не мог говорить и пользовался синтезатором речи. Однако это не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. Основная область его научных изысканий - космология и квантовая гравитация. Много времени он уделил изучению черных дыр.

В мире Европа Великобритания Умер Стивен Хокинг

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