Владимир Путин лично вручит госнаграды в День России

Президент России Владимир Путин лично вручит государственные награды в области литературы и искусства. Церемония состоится в очном формате в День России - 12 июня. Об этом журналистам сообщил советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

"Вручение будет в личном, очном формате. В области литературы и искусства будут вручены три премии", - приводит его слова ТАСС.

Справка "РГ"

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. В 1992 году эта премия стала преемницей Госпремии РСФСР, сохранив статус главной премии в стране. Лауреаты получают диплом, почетный и фрачный знаки, а также денежное вознаграждение. В 2020 году размер премии был увеличен до 10 миллионов рублей.