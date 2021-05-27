Владимир Путин обсудил исполнение гособоронзаказа

Вчера президент продолжил серию совещаний с руководством министерства обороны и предприятий ОПК в Сочи. Главной темой стала реализация гособоронзаказа. В прошлом году задания были выполнены на 99,8 процента, констатировал Владимир Путин.

"Эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику", - заметил президент. Только что он обсудил эти вопросы с правительственными чиновниками на совещании. С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса, сказал Путин. Но государство их поддержало, так же как и гражданскую часть промышленности.

Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники. "В результате задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8 процента. Это хороший показатель", - оценил президент.

"Важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства. Прежде всего, конечно, технику для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота", - указал Верховный главнокомандующий. На совещании, первом в этой весенней серии, накануне в Сочи, говорили и по другим видам и родам войск. "Там достаточно много высокотехнологичных изделий", - заметил он.

"В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация двадцати надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов", - заявил президент. Отдельно он попросил участников остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.

Важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники

Кроме того, Путин предложил обсудить, как идет создание приоритетных образцов вооружений, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. "В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике", - заметил он, добавив, что накануне с некоторыми коллегами уже видел, как она работает на практике. После чего мероприятие продолжилось в закрытом режиме.

Сегодня в Сочи пройдет заключительное совещание с руководством минобороны и предприятий ОПК. Глава государства ежегодно по традиции собирает такие встречи весной и осенью, чтобы обсудить состояние и перспективы развития Вооруженных сил. В прошлом году из-за пандемии коронавируса весенняя серия совещаний по оборонной тематике не состоялась.