Владимир Путин обсудил исполнение гособоронзаказа

Новости

В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google 01:52
Спецборт с покинувшими сектор Газа россиянами вылетел из Каира в Москву 01:44
Байден призвал к оружейным ограничениям после стрельбы в Калифорнии 01:11
Джабаров назвал большим ударом для Польши достройку "Северного потока-2" 00:44
Полиция установила личность стрелка, убившего восемь человек в США 00:14
Список видов контроля с обязательным досудебным обжалованием расширят 00:01
Посольство проверяет данные о задержании во Франции выходцев из РФ 26.05.2021
На Украине насчитали почти 1,5 тыс неблагоприятных последствий вакцинации 26.05.2021
В Instagram теперь можно скрывать лайки 26.05.2021
Веснина рискует опоздать на "Ролан Гаррос" из-за отмены рейса Air France 26.05.2021
В Москве вручили медали сербским географам 26.05.2021
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений полетов над Беларусью 26.05.2021
Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики возглавил Игорь Носов 26.05.2021
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 26.05.2021
В парке "Царицыно" стартовал новый сезон экспозиции "Сад лекарственных растений" 26.05.2021
Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии 26.05.2021
Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 26.05.2021
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 26.05.2021
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 26.05.2021
СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом 26.05.2021
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 26.05.2021
Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии 26.05.2021
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 26.05.2021
В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка 26.05.2021
Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего" 26.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 00:55
Рубрика: Власть

Четко и в срок

Владимир Путин обсудил исполнение гособоронзаказа
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 115(8466)
Вчера президент продолжил серию совещаний с руководством министерства обороны и предприятий ОПК в Сочи. Главной темой стала реализация гособоронзаказа. В прошлом году задания были выполнены на 99,8 процента, констатировал Владимир Путин.

"Эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику", - заметил президент. Только что он обсудил эти вопросы с правительственными чиновниками на совещании. С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса, сказал Путин. Но государство их поддержало, так же как и гражданскую часть промышленности.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Путин рассказал об укреплении потенциала ядерной триады

Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники. "В результате задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8 процента. Это хороший показатель", - оценил президент.

"Важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства. Прежде всего, конечно, технику для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота", - указал Верховный главнокомандующий. На совещании, первом в этой весенней серии, накануне в Сочи, говорили и по другим видам и родам войск. "Там достаточно много высокотехнологичных изделий", - заметил он.

"В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация двадцати надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов", - заявил президент. Отдельно он попросил участников остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.

Важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники

Кроме того, Путин предложил обсудить, как идет создание приоритетных образцов вооружений, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. "В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике", - заметил он, добавив, что накануне с некоторыми коллегами уже видел, как она работает на практике. После чего мероприятие продолжилось в закрытом режиме.

Сегодня в Сочи пройдет заключительное совещание с руководством минобороны и предприятий ОПК. Глава государства ежегодно по традиции собирает такие встречи весной и осенью, чтобы обсудить состояние и перспективы развития Вооруженных сил. В прошлом году из-за пандемии коронавируса весенняя серия совещаний по оборонной тематике не состоялась.

Власть Работа власти Госуправление Президент

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею
Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы