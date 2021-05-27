Владимир Путин обсудил разработку высокоточного оружия большой дальности

Новости

Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая 21:06
Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке 20:53
Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны 20:28
В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро 20:26
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
Стало известно имя нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 18:47
В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича 18:43
Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре 18:37
Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя 18:10
Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде 17:52
Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России 17:47
Международные резервы РФ обновили исторический максимум 17:46
Samsung представила новые планшеты 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 20:27
Рубрика: Власть

Умные ракеты

Владимир Путин обсудил разработку высокоточного оружия большой дальности
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Армия должна быть компактной, но эффективной, и Вооруженные силы должны быть достаточно оснащены крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами, заявил президент на заключительном совещании с руководством минобороны и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Владимир Путин провел заключительное совещание из серии встреч, посвященных укреплению оборонного комплекса. Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин провел заключительное совещание из серии встреч, посвященных укреплению оборонного комплекса. Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин провел заключительное совещание из серии встреч, посвященных укреплению оборонного комплекса. Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

На повестке было две темы - разработка и серийное производство высокоточного оружия большой дальности и других современных ударных средств, а также развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
Путин оценил проект "живого музея" в парке "Патриот"

Анализ военных конфликтов последних десятилетий и опыт развития ведущих армий показывает растущую роль эффективного применения крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов, подчеркнул Владимир Путин. "И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот", - сказал он.

Сейчас в войсках уже есть и продолжают поступать новейшие крылатые ракеты большой дальности "Х-101", "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров, перечислил Путин. По характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей - уникальны, оценил он. "В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях - в ходе операций против террористов в Сирии", - заметил президент.

"В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки", - указал Путин и предложил участникам рассказать, как сделать это наиболее эффективным способом, насколько готовы предприятия оборонно-промышленного комплекса к серийному выпуску самых новейших образцов оружия.

Перейдя ко второму вопросу, президент заметил, что слаженная работа военно-транспортной авиации и высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность быстрой переброски на большие расстояния. Для России, с самой большой в мире территорией, это особенно важно. И также важно, чтобы армия была компактной, но эффективной. Все это необходимо и для успешных десантных операций.

Анализ военных конфликтов последних десятилетий показывает растущую роль крылатых ракет и управляемых боеприпасов 

"Очевидно, что нашим Вооруженным силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов", - подчеркнул президент. И здесь есть определенные успехи и хорошие заделы, считает он. Так, с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124. Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В, в этом году запланирована поставка двух таких самолетов. Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А.

Впрочем, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов, заметил Путин и предложил обсудить, как эффективно решить эту задачу и увеличить темпы производства и модернизации военно-транспортной авиации.

Между тем

Российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний показатель приближается к 90 процентам, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике". Встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачева. Как отметил президент, за четыре года по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю "онкология" вырос более чем на 30 процентов. "Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении", - заверил Путин. "Другая важнейшая задача - поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболеваний крови, иммунной системы", - сказал он.

Власть Безопасность Армия Президент Правительство Минобороны

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности