Вокалист легендарной группы 80-90-х Milli Vanilli Джон Дэвис умер от COVID

Новости

Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
Стало известно имя нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 18:47
В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича 18:43
Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре 18:37
Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя 18:10
Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде 17:52
Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России 17:47
Международные резервы РФ обновили исторический максимум 17:46
Samsung представила новые планшеты 17:27
В Чехии вспомнили о русском великодушии 17:21
"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 53 млрд кубометров 17:17
TikTok оштрафовали еще на 1,5 млн рублей 17:14
"Локомотив" выступил с заявлением после драки в матче против "Ахмата" 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 19:56
Рубрика: Культура

Вокалист легендарной группы 80-90-х Milli Vanilli Джон Дэвис умер от COVID

Текст: Александр Алексеев
Джон Дэвис умер от коронавируса. О смерти вокалиста сообщила его дочь Жасмин на своей странице в Facebook.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Мой отец скончался сегодня вечером от коронавируса. Он сделал множество людей счастливыми своим смехом, улыбкой, любовью, и, конечно же, своей музыкой. Он столько всего дал этому миру, - написала Жасмин. - Пожалуйста, поаплодируйте ему в последний раз. Нам будет очень его не хватать".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Андрей Клюкин: Желающих спеть на "Дикой мяте" много, берем не всех

Джону Дэвису было 66 лет, а лучший этап его карьеры пришелся на конец 80-х - начало 90-х. Тогда продюсер диско-группы Boney M Фрэнк Фариан решил создать новый проект в танцевальной музыке, вновь ориентированный на дискотеки, но уже играющий в стиле фанк.

На роль вокалиста быстро пригласили Джона Дэвиса: тот пел резво, резко, его голос запоминался страстью и темпераментность. Но вот внешность у него была как у обычного темнокожего взрослого парня около 40, да и танцевал он скверно. А Фариан хотел, чтобы в солиста Milli Vanilli сразу же влюблялись женщины. И вскоре нашел такого персонажа - Рэя Хортона. Тот был высок, красив, длинноволос, походил на чуть располневшего и повзрослевшего Майкла Джексона, прекрасно двигался, лихо танцевал, но вот беда - не умел петь.

И Фрэнк Фариан повторил трюк, который отработал еще в Boney M, где он никогда не выходил на сцену, но зато все участники-мужчины, начиная с Бобби Фаррелла, открывали рот на концертах только под его фонограмму. Схожим образом он поступил и в новом проекте. Звучал голос Джона Дэвиса, но ведущего вокалиста из себя изображал красавчик Рэй Хортон. Да и обаятельные танцоры Роб Пилатус и Фэб Морван зрелищно делали вид, что поют…

После тура в поддержку дебютного альбома 1988 года All or Nothing зрители еще не поняли обмана. Это случилось только через два года. И Фариан распустил проект, воссоздав его уже под названием Real Milli Vanilli.

Фото: EPA-EFE
Организаторы "Евровидения" заявили о продолжении конкурса онлайн

На обложке диска Monent of Truth, вышедшего в 1991 году, Джон Дэвис стоял в правом углу, надев темные очки. Он пел не только фанк, но и рэп, да и в целом второй альбом оказался не хуже дебютного. Но вера в детище Фрэнка Фариана была подорвана и популярности "Настоящие Милли Ванилли" уже не достигли. Да и дисков больше не записывали.

Но Джон Дэвис без группы не пропал. Он стал выступать сольно, провел туры по Латинской Америке, Азии и Европе. Записывал сольные альбомы, писал песни для других исполнителей, снялся в двух фильмах, самым удачным из которых оказался "Трудоголики", причем он сам же в нем и пел, и сочинял саундтрек.

Часто выступал со своей собственной группой на фестивалях, которые организовывали компании Porsche, Playmobil, Siemens, Sparkasse. А в 2009 и 2011 годах дважды спел с Симфоническим оркестром Нюрнберга. Причем, в сольной карьере исполнял уже самую разную музыку: от соула и рока до эстрады и джаза.

Но больше всего мы запомним его все-таки по Milli Vanilli….

Культура Музыка Поп-музыка Общество Утраты Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021