Вокалист легендарной группы 80-90-х Milli Vanilli Джон Дэвис умер от COVID

Джон Дэвис умер от коронавируса. О смерти вокалиста сообщила его дочь Жасмин на своей странице в Facebook.

"Мой отец скончался сегодня вечером от коронавируса. Он сделал множество людей счастливыми своим смехом, улыбкой, любовью, и, конечно же, своей музыкой. Он столько всего дал этому миру, - написала Жасмин. - Пожалуйста, поаплодируйте ему в последний раз. Нам будет очень его не хватать".

Джону Дэвису было 66 лет, а лучший этап его карьеры пришелся на конец 80-х - начало 90-х. Тогда продюсер диско-группы Boney M Фрэнк Фариан решил создать новый проект в танцевальной музыке, вновь ориентированный на дискотеки, но уже играющий в стиле фанк.

На роль вокалиста быстро пригласили Джона Дэвиса: тот пел резво, резко, его голос запоминался страстью и темпераментность. Но вот внешность у него была как у обычного темнокожего взрослого парня около 40, да и танцевал он скверно. А Фариан хотел, чтобы в солиста Milli Vanilli сразу же влюблялись женщины. И вскоре нашел такого персонажа - Рэя Хортона. Тот был высок, красив, длинноволос, походил на чуть располневшего и повзрослевшего Майкла Джексона, прекрасно двигался, лихо танцевал, но вот беда - не умел петь.

И Фрэнк Фариан повторил трюк, который отработал еще в Boney M, где он никогда не выходил на сцену, но зато все участники-мужчины, начиная с Бобби Фаррелла, открывали рот на концертах только под его фонограмму. Схожим образом он поступил и в новом проекте. Звучал голос Джона Дэвиса, но ведущего вокалиста из себя изображал красавчик Рэй Хортон. Да и обаятельные танцоры Роб Пилатус и Фэб Морван зрелищно делали вид, что поют…

После тура в поддержку дебютного альбома 1988 года All or Nothing зрители еще не поняли обмана. Это случилось только через два года. И Фариан распустил проект, воссоздав его уже под названием Real Milli Vanilli.

На обложке диска Monent of Truth, вышедшего в 1991 году, Джон Дэвис стоял в правом углу, надев темные очки. Он пел не только фанк, но и рэп, да и в целом второй альбом оказался не хуже дебютного. Но вера в детище Фрэнка Фариана была подорвана и популярности "Настоящие Милли Ванилли" уже не достигли. Да и дисков больше не записывали.

Но Джон Дэвис без группы не пропал. Он стал выступать сольно, провел туры по Латинской Америке, Азии и Европе. Записывал сольные альбомы, писал песни для других исполнителей, снялся в двух фильмах, самым удачным из которых оказался "Трудоголики", причем он сам же в нем и пел, и сочинял саундтрек.

Часто выступал со своей собственной группой на фестивалях, которые организовывали компании Porsche, Playmobil, Siemens, Sparkasse. А в 2009 и 2011 годах дважды спел с Симфоническим оркестром Нюрнберга. Причем, в сольной карьере исполнял уже самую разную музыку: от соула и рока до эстрады и джаза.

Но больше всего мы запомним его все-таки по Milli Vanilli….