Врач назвала три неочевидных признака проблем с печенью

На возникновение проблем с печенью могут указывать разные симптомы. Некоторые из них врач и телеведущая Елена Малышева назвала "странными".

В эфире "Первого канала" она вместе со своим коллегой врачом-гастроэнтерологом Игорем Городокиным обратила внимания на три неочевидных признака, при наличии которых рекомендуется проверить печень.

Речь, в частности, идет о гинекомастии, которая проявляется в увеличении груди у мужчин. Она может быть связана с накоплением в мужском организме женского гормона эстрогена из-за сбоев в работе печени.

Еще одним тревожным признаком является образование синяков без явной причины. Синяки могут возникать из-за того, что нарушен процесс образования белков, которые участвуют в процессе свертываемости крови и также вырабатываются печенью.

Красный цвет ладоней также должен насторожить. Этот симптом может проявляться из-за гормонального сбоя, приводящего к расширению сосудов и тоже указывать на проблемы с печенью. Людям, которые обнаружили у себя подобные симптомы, порекомендовали пройти УЗИ печени и сдать анализы на ферменты. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.