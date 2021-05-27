Врач назвала три неочевидных признака проблем с печенью

Новости

"Питтсбург" Малкина в третий раз подряд вылетел в первом раунде плей-офф 07:53
В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной 07:47
Госдеп США призвал американцев не поcещать Японию из-за COVID-19 07:30
В Японии 28 мая выйдет в прокат фильм "Пальма" 07:12
Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии 06:36
Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю 06:30
Генконсул: Япония не задерживала капитана российского судна "Амур" 05:51
Шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты в Китае 05:47
Во Флориде до четырех увеличилось число жертв крушения пожарного вертолета 05:46
В Гидрометцентре назвали курорты с самым теплым морем 05:40
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США 05:14
Половину взрослого населения США полностью привили от COVID-19 05:05
Канада отправит на Луну астронавта и луноход в ближайшие пять лет 04:43
Компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink 04:40
В Колумбии продлят режим ЧС в области здравоохранения на 90 суток 04:07
Захарова: Россия будет добиваться от США выполнения всех положений ДСНВ 03:59
Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год 03:27
Жительница Огайо выиграла 1 млн долларов в лотерею для привитых от COVID-19 03:20
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России 03:11
Тунис отменит карантин для привитых и переболевших COVID-19 туристов 02:56
В июне Twitter представит Роскомнадзору данные по удалению контента 02:53
Вещи британского физика Стивена Хокинга представят широкой публике 02:19
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом 02:15
В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google 01:52
Спецборт с покинувшими сектор Газа россиянами вылетел из Каира в Москву 01:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 08:00
Рубрика: Общество

Врач назвала три неочевидных признака проблем с печенью

Текст: Михаил Русин

На возникновение проблем с печенью могут указывать разные симптомы. Некоторые из них врач и телеведущая Елена Малышева назвала "странными".

Фото: Reuters
Врач рассказала, на какие болезни могут указывать круги под глазами

В эфире "Первого канала" она вместе со своим коллегой врачом-гастроэнтерологом Игорем Городокиным обратила внимания на три неочевидных признака, при наличии которых рекомендуется проверить печень.

Речь, в частности, идет о гинекомастии, которая проявляется в увеличении груди у мужчин. Она может быть связана с накоплением в мужском организме женского гормона эстрогена из-за сбоев в работе печени.

Еще одним тревожным признаком является образование синяков без явной причины. Синяки могут возникать из-за того, что нарушен процесс образования белков, которые участвуют в процессе свертываемости крови и также вырабатываются печенью.

Красный цвет ладоней также должен насторожить. Этот симптом может проявляться из-за гормонального сбоя, приводящего к расширению сосудов и тоже указывать на проблемы с печенью. Людям, которые обнаружили у себя подобные симптомы, порекомендовали пройти УЗИ печени и сдать анализы на ферменты. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США
Джабаров назвал большим ударом для Польши достройку "Северного потока-2"
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня