Врач рассказала о любимом занятии многих заболевших раком

Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, кому лучше воздержаться от загара. Так, пребывание на солнце небезопасно не только в том случае, если у человека слишком светлая кожа, глаза, волосы (обычно такие люди быстро обгорают, а не загорают), но и при ряде различных хронических заболеваний. Об этом запрете вам должен сообщить лечащий врач. Остальным врач порекомендовала не экономить на хорошем защитном средстве от солнца, передает "Вечерняя Москва".

"Если вы идете на пляж, то это однозначно высокая степень защиты (SPF 50+). Приобретать защитное средство лучше в аптеке, а не в масс-маркете", - уточнила дерматолог. По мнению специалиста, опасная альтернатива пляжу - солярий. "Сильный загар за быстрый срок - это шок для кожи", отметила Юлия Галлямова.

"Солярий - это очень плохая альтернатива. Весь мир дерматологов борется с ними. У нас, к сожалению, это все бесконтрольно, и вы не знаете, какие там лампы используются", - подчеркнула специалист.

Кроме того, "есть множество научных статей, которые ретроспективно подтвердили, что те, кто заболел раком кожи, в прошлом активно использовали солярий".

"Это один из факторов риска", - уточнила доктор.