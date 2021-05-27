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27.05.2021 06:07
Рубрика: Общество

Врач рассказала о любимом занятии многих заболевших раком

Текст: Оксана Грибанова

Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, кому лучше воздержаться от загара. Так, пребывание на солнце небезопасно не только в том случае, если у человека слишком светлая кожа, глаза, волосы (обычно такие люди быстро обгорают, а не загорают), но и при ряде различных хронических заболеваний. Об этом запрете вам должен сообщить лечащий врач. Остальным врач порекомендовала не экономить на хорошем защитном средстве от солнца, передает "Вечерняя Москва".

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"Если вы идете на пляж, то это однозначно высокая степень защиты (SPF 50+). Приобретать защитное средство лучше в аптеке, а не в масс-маркете", - уточнила дерматолог. По мнению специалиста, опасная альтернатива пляжу - солярий. "Сильный загар за быстрый срок - это шок для кожи", отметила Юлия Галлямова.

"Солярий - это очень плохая альтернатива. Весь мир дерматологов борется с ними. У нас, к сожалению, это все бесконтрольно, и вы не знаете, какие там лампы используются", - подчеркнула специалист.

Кроме того, "есть множество научных статей, которые ретроспективно подтвердили, что те, кто заболел раком кожи, в прошлом активно использовали солярий".

"Это один из факторов риска", - уточнила доктор.

Наука Общество Здоровье

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