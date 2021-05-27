Все регионы перейдут на получение материалов ЕГЭ через интернет

Все российские регионы через два года будут получать материалы ЕГЭ дистанционно, по защищенному интернет-каналу. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Сейчас в некоторые регионы диски с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ приходится направлять заранее, с середины марта. Однако идет постепенный переход на интернет.

- У нас уже 20 субъектов перешли на новую технологию, - цитирует Анзора Музаева РИА Новости. - Туда уже материалы отвозить не надо, все будет отправляться по защищенной сети. В течение двух лет мы все 85 субъектов переведем на эту технологию.

Это поможет сэкономить средства и время.