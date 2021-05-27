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27.05.2021 17:51
Рубрика: Общество

Вулканологи предсказали извержение высочайшего вулкана Земли

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Школы морских и атмосферных наук Университета Майами допускают возможность мощного землетрясения из-за накопления магмы в недрах вулкана Мауна-Лоа.

Фото: EPA-EFE/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM
Десятки тысяч человек спасались бегством из-за извержения вулкана в Конго

С помощью спутниковых данных и GPS-станций они проанализировали движение грунта в районе крупнейшего на Земле (9000 метров от основания на морском дне) вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах. Он известен своими катастрофическими извержениями 1950 и 1984 годов, когда из жерла вулкана были низвергнуты потоки лавы, чрезвычайно быстро распространившиеся до побережья - всего за три часа. Это дает очень мало времени для эвакуации людей, поэтому изучению деятельности вулкана уделяется пристальное внимание.

Во время последнего исследования ученые установили, что под щитовым вулканом сейчас происходит накопление магмы. Информация об этом опубликована в пресс-релизе на Phys.org.

В течение последних семи лет около 0,11 кубического километра магмы проникло в дайкообразное тело (это образование, возникшее при застывании магмы в трещинах земной коры) на глубине около трех километров. В 2015 году скопление магмы начало расширяться к югу, где давление пород меньше и ниже топографическая высота, затем поток ослабел и к 2017 году центр деформации вернулся в прежнее горизонтальное положение.

Движения магмы под землей приводят к напряжению земной коры. Землетрясение могло бы ослабить его. И вызвать извержение магмы. Исследователи обнаружили также движение вдоль почти горизонтального разлома под восточным флангом, что является существенным признаком долгосрочного роста вулкана. Хотя напряжение, которое было приложено вдоль разлома, известно, величина землетрясения также будет зависеть от размера пятна разлома, которое фактически разорвется. Если приток магмы продолжится, вероятность землетрясения возрастет. Оно бы высвободило газы из магмы, создавая дополнительное давление, достаточное для разрушения породы над магмой.

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