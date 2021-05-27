WhatsApp подтвердил, что не будет блокировать пользователей, не принявших новые правила

В мессенджере WhatsApp заявили, что не будут ограничивать пользователей, которые не приняли новые правила. Об этом "РГ" рассказал представитель компании.

"Принимая во внимание последние обсуждения с представителями властей и экспертами по вопросам сохранности личных данных, мы хотим пояснить, что не будем ограничивать функции WhatsApp для пользователей, которые еще не приняли обновление. Вместо этого мы продолжим напоминать им об обновлении и давать возможность принять его, в том числе если они решат использовать дополнительные функции - например, общаться с бизнесом, который пользуется поддержкой Facebook. Мы надеемся, что такой подход лишний раз подтвердит выбор, который есть у всех пользователей, вне зависимости от того, хотят они взаимодействовать с бизнесом или нет", - заявил представитель WhatsApp.

Ранее "РГ" обратила внимание, что из новых правил пропал пункт об ограничении общения для тех пользователей, которые не согласились с ними. При этом сами правила нисколько не изменились по сравнению с теми, что предлагалось принять пользователям до 15 мая.

WhatsApp по-прежнему может делиться с Facebook информацией об устройстве, IP-адресом, и другими данными, указанными в разделе "Информация".