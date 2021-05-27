Загадочное оружие возрастом до 8000 лет обнаружено в Индонезии

Археологи из Университета Гриффита, Университета Новой Англии и исследовательского проекта Balai Arkeologi Sulawesi Selatan впервые идентифицировали таинственные крошечные артефакты, обнаруженные на индонезийском острове Сулавеси. Это оказались инструменты и оружие, подобных которым больше нигде нет.

Статья исследовательской команды опубликована в журнале PLoS ONE, а коротко об открытии рассказывает Sci News. Ученые исследовали коллекцию каменных и костяных орудий труда тоалийцев - группы охотников-собирателей, которые жили на индонезийском острове Сулавеси.

"Они жили на самом юге Сулавеси около 1500-8000 лет назад, - говорит ведущий автор исследования Иника Перстон из австралийского Университета Гриффита. - За это время они изготовили несколько уникальных типов очень небольших инструментов, подобных которым не было найдено где-либо еще на острове. Коллекция этих артефактов включает в себя и так называемые острия Мароса, которые, возможно, использовались в качестве наконечников стрел и имели мелкие зубчатые зазубрины".

Всего было исследовано 1739 артефактов, созданных тоалийцами. Эти орудия были обнаружены в ходе предыдущих экспедиций. До сих пор их точное предназначение не было известно. Да и детального описания артефактов не было.

В новой статье впервые дается полное технологическое описание орудий, изготовленных из камня и кости. Кроме того, ученые впервые классифицировали их. Они отмечают, что уникальность этих изделий заключается не только в форме, но и в размерах. Дело в том, что эти орудия - крошечные. Их средняя длина составляет всего лишь 25 мм.

"Есть теория, что эти острия использовались в качестве наконечников для стрел или для приспособлений, предназначенных для ловли рыбы, - говорит Иника Перстон. - Мы надеемся, что на следующем этапе исследования удастся проанализировать материалы, оставшиеся на поверхности этих орудий, что позволит нам узнать, для чего именно тоалийцы использовали их".

Обращают внимание ученые и на необычную зазубренную форму крошечных орудий. Некоторые из артефактов похожи на определенные типы пил, использовавшихся в Европе. Ученые говорят, что это тот случай культурного сближения, когда неродственные народы независимо друг от друга придумывают в целом похожие технические решения.