Захарова напомнила Дуде, как поляки убивали людей в Ираке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заочно ответила президенту Польши Анджею Дуде, заявившему во время недавнего визита в Грузию, что Россия "не является нормальной страной, но государством-агрессором, которое приводит к гибели людей".

"Вот пример "нормальности" по-польски", - написала Захарова на своей страничке в Facebook, напомнив о действиях польского контингента в Ираке.

Речь идет о событиях 2003-2008 годов, когда в этой "горячей точке" размещался польский контингент, отвечавший за одну из четырех военных зон, на которые поделили страну. Его численность поначалу составляла около 1700 военнослужащих, затем она выросла до 2500 человек.

"В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию. Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск", - отметила Захарова. Среди жертв оказалось трое служащих инженерного подразделения Словакии, один латыш и два поляка.

По словам дипломата, правозащитники говорят о сотнях тысяч убитых мирных иракцев за время военного вторжения западных сил. "А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?" - заключила Захарова.