Захарова: Посольство РФ в Минске находится в контакте с родителями Сапеги

Посольство России в Минске постоянно находится на связи с семьей задержанной россиянки Софии Сапеги. К ней осуществляется консульский доступ. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наш консул ее посетил, мы с ней на связи​​​. Она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены. Поддерживается контакт с ее родителями, причем постоянно", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Дипломат добавила, что российский консул получил доступ к Софии сразу после того, как были завершены все необходимые правовые процедуры с белорусской стороны. "Там проходили юридические процедуры, в которых она принимала участие. Консул приехал туда сразу же после того, как мы получили официальное уведомление от белорусской стороны, ожидая целый день, когда эти процедуры завершатся", - пояснила Захарова.

На Смоленской площади подчеркивают, что занимаются тем, "чтобы наша гражданка и ее права были защищены".