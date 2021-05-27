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27.05.2021 00:00
Рубрика: Общество

Личное дело каждого

Зарубежные соцсети будут хранить наши данные в России
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 115(8466)
К 1 июля 2021 года Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать в России базы данных российских пользователей, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговой коллегии ведомства.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По Закону "О персональных данных" иностранные интернет-ресурсы, которые ведут коммерческую деятельность в нашей стране, обязаны хранить личную информацию россиян только в России. За несоблюдение закона предусмотрен штраф от 1 до 6 млн руб., при повторном нарушении - от 6 до 18 млн руб.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Более 600 зарубежных компаний уже перевели такие данные в Россию, но некоторые ИТ-гиганты - например, Facebook и Twitter - требования пока игнорируют. В 2020 году компании получили штраф по 4 млн рублей каждая, но информацию о локализации данных так и не предоставили. В апреле 2021 года Роскомнадзор направил администрациям компаний повторные запросы, дав им срок до 1 июля.

России следует идти до конца, даже если интернет-компании пойдут на обострение конфликта, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Хорошим примером служит Австралия, поставившая для Facebook и других международных технических корпораций жесткие условия для продолжения деятельности в стране. Крупные интернет-компании не заинтересованы в уходе из России с ее величиной интернет-аудитории. Такой шаг стал бы для них имиджевым ударом, считает Пушков. При этом он подчеркнул, что противостояние - не самоцель. Задача России - защита суверенитета.

"Мы работаем для того, чтобы обеспечить реальную защиту нашим гражданам от опасностей, которые существуют в глобальном информационном пространстве", - согласен глава Роскомнадзора Андрей Липов. Отчитываясь о проделанной в 2020-2021 годах работе, он напомнил, что было принято несколько важных законодательных актов: теперь граждане могут без проблем удалять свои персональные данные из общего доступа, а распространение такой информации возможно только с их четкого и однозначного согласия.

Роскомнадзор ведет реестр интернет-ресурсов, которые в нарушение российских законов распространяют базы данных интернет-пользователей. В нем уже 726 ресурсов. Выплачено 8,3 млн рублей штрафов за нарушение закона о персональных данных.

Проделана и огромная работа по ограничению противоправного контента в сети - детской порнографии, призывам к суицидам и экстремизму, информации о распространении наркотиков. "Полагаем, что в этот же закон могла бы быть погружена и обязанность соцсетей проводить психологический риск-анализ собираемых ими профилей пользователей, который бы позволил предотвращать трагедии, подобные той, что произошла 11 мая в Казани", - сказал Липов.

Более 600 иностранных ИТ-компаний уже локализовали данные россиян

К сожалению, требования по удалению противоправного контента тоже выполняются не всегда. Это приводит к миллионным штрафам для компаний и даже замедлению трафика, как произошло в случае с Twitter. Ранее Роскомнадзор сообщал, что не исключает возможность замедления в России работы сервисов Google. Однако во время общения с журналистами в ходе итоговой коллегии ведомства Андрей Липов пояснил, что в таких решениях важен баланс. "Если угрозы от соцсети будут превышать пользу от нее, к ней будут применяться меры более радикальные. Но пока достаточно штрафов", - сказал он.

Для поиска противоправной информации в сети разрабатывается система мониторинга на основе искусственного интеллекта. Уже в ближайшее время она сможет проверять почти 12 млн текстов в сутки. Точность автоматического обнаружения незаконной информации должна составить не менее 85%. Окончательное решение о признании информации незаконной по-прежнему будут принимать эксперты, но производительность их труда вырастет в разы, сказал Липов.

726 интернет-ресурсов включено в реестр нарушителей за незаконное распрстранение баз данных

Еще одной экономической мерой работы с иностранными ИТ-компаниями может стать закон "о приземлении", который сейчас рассматривается в Госдуме. Он обяжет иностранные компании открывать в России юридические лица, с которыми и будет работать Роскомнадзор. Это создаст для российских и зарубежных компаний равные условия.

Глава ведомства отметил, что диалог с западными компаниями непростой, но он идет. В июне некоторые из них готовы представить ответные решения - что они готовы сделать, чтобы прийти к консенсусу.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Twitter Правительство Минцифры Роскомнадзор

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