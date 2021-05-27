Жертвами циклона "Яас" в Индии стали пять человек

По меньшей мере пять человек погибли из-за циклона "Яас", обрушившегося на штаты Одиша и Западная Бенгалия, сообщает телеканал Zee TV. В большинстве случаев причиной гибели людей стали падающие на них деревья, в одном случае на женщину обрушился дом. Таковы предварительные данные.

Наиболее сильно стихия ударила по штату Одиша, где четырехметровые волны и сильные дожди затопили 128 деревень и разрушили множество дорог, а ветер, достигавший 140 километров в час, с корнем вырвал множество деревьев, пишет РИА Новости.

Власти штата заявили, что жителей пострадавших поселений обеспечат водой и продуктами питания. Сейчас все силы брошены на восстановление основных дорог и электричества в пострадавших районах. К настоящему моменту циклон значительно ослаб. В ближайшие 12 часов, по оценкам метеорологов, он полностью прекратит влиять на погоду в стране.