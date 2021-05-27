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Рубрика: В мире

Жительница Огайо выиграла 1 млн долларов в лотерею для привитых от COVID-19

Фото: AFP/MEGAN JELINGER Фото: AFP/MEGAN JELINGER
Фото: AFP/MEGAN JELINGER

Жительница Огайо Эбигейл Бугенске стала первой победительницей лотереи для вакцинированных от коронавируса, организованной по инициативе властей штата. Женщина выиграла один миллион долларов, сообщает телеканал CNN.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Согласно условиям лотереи, на участие в которой зарегистрировались около 2,7 миллиона человек, победитель был определен с помощью генератора случайных чисел, пишет ТАСС. Следующий розыгрыш состоится шестого июня.

О проведении лотереи губернатор штата Майк Девайн объявил в середине мая. Расходы на ее проведение будут оплачены из средств, полученных штатом в рамках федерального пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии. Для участия в розыгрыше необходимо быть старше 18 лет, проживать в Огайо и получить хотя бы одну дозу вакцины.

В штате также проводится дополнительная лотерея для школьников, в которой разыграется полная оплата обучения в университете штата.

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