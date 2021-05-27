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Звезда "Пипца" сыграет врага Спайдермена, суперзлодея Сергея Кравинова

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    27.05.2021, 11:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Найден исполнитель роли Крэйвена-охотника, одного из главнейших врагов Человека-паука. Как передает The Wrap, персонаж отошел 30-летнему британскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону. Его вы знаете, например, как Дэйва Лизевски. Он же - Пипец.

Фото: youtube.com
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Речь идёт о сольной картине злодея, которая станет частью ответвления от паучьей киновселенной, куда входят "Веном", еще не вышедший "Морбиус" и обещанный сольник Женщины-паука.

Кстати, актер не новичок в мире Marvel - в 2015-м он сыграл Пьетро Максимоффа, или Ртуть, - брата Алой Ведьмы.

Производством, естественно, занимается Sony - у нее права на весь паучий выводок.

Поставит ленту номинант премии "Оскар" Джей Си Чендор ("Предел риска", "Тройная граница").

При этом отмечено, что Тейлор-Джонсон уже подписан на несколько проектов "спайдер-вселенной".

Премьера - 13 января 2023 года.

Крэйвена придумали Стэн Ли и Стивен Дитко. Дебют персонажа - 1964 год. В миру это Сергей Николаевич Кравинов, который с целью доказать, что он - величайший охотник из всех, десятилетиями изнурительно пытается одолеть Спайдермена.

Как и у большинства основных персонажей Marvel, комикс-история Крэйвена чрезвычайно терниста и слоиста.

Кстати, Кравинов изначально должен был стать основным антагонистом в первой "Черной Пантере", но из-за сложности вопроса с авторскими правами создатели от этой идеи были вынуждены отказаться.

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