Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и пластиковой посуды

Пластиковые трубочки, посуда и ватные палочки вскоре могут попасть под законодательный запрет. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко IX Невском международном экологическом конгрессе.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила вице-премьер.

Планируется также вовлекать в оборот до половины вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. К 2030 году, по словам Абрамченко, объем захоронений отходов должен сократиться вдвое.