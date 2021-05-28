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28.05.2021 12:11
Рубрика: Власть

Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и пластиковой посуды

Текст: Галина Мисливская
Пластиковые трубочки, посуда и ватные палочки вскоре могут попасть под законодательный запрет. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко IX Невском международном экологическом конгрессе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
Виктория Абрамченко назвала экологические приоритеты России

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила вице-премьер.

Планируется также вовлекать в оборот до половины вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. К 2030 году, по словам Абрамченко, объем захоронений отходов должен сократиться вдвое.

Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Правительство Вице-премьеры

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