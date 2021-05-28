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28.05.2021 16:12
Рубрика: Культура

Анимационный VR-сериал "Под подушкой" представит РФ на кинорынке в Каннах

Текст: Сусанна Альперина

Российско-белорусский анимационный VR-сериал "Под подушкой" (Under the pillow) режиссера и продюсера Георгия Молодцова прошел в конкурсную программу "Cannes XR" на кинорынке Marche du Film Каннского кинофестиваля. Пилотный эпизод впервые покажут публике в рамках "VeeR Future Award" - так называется программа, посвященная сочетанию иммерсивных технологий и кино.

Фото: Предоставлено "Телесто"
Фильм "Белой дороги!" отобран в программу Cinefondation Каннского фестиваля

Анимационная история основана на сказке уральского журналиста Сергея Молодцова, отца режиссера проекта. Главный герой - игрушечный котик Мормотик, которого от скуки сшили из старых вещей братик и сестренка, живущие в одной комнате. Став их другом, Мормотик помогает находить потерянные вещи и мирит детей, которые частенько находят поводы для ссор. Зритель благодаря VR технологиям помогает детям создать Мормотика и перевоплощается в него в волшебном мире Поддиванья.

Сериал создает белорусская студия Feeling Digital. Разработчики адаптируют историю под несколько форматов, удобных для показов в парках развлечений, на мобильных VR-очках и в полнокупольных кинотеатрах, а также на смартфонах с применением дополненной реальности. Об этом рассказывается в релизе Роскино, который информирует о картине. В нем также говорится о том, что в 2020 году проект анонсировали на питчинге Международного кинофестиваля в Анси (Франция), а также на Международном фантастическом кинофестивале в Бучеоне (Южная Корея), рынке VR-проектов фестиваля New Images (Франция). "Под подушкой" уже успел получить премию Halo Award за лучшую арт-игру.

"Создание VR-фильма - это не только дань памяти моему папе, придумавшему котика Мормотика для меня и моей сестры в трудные моменты нашей жизни, но и яркая демонстрация возможности создания анимационных проектов с помощью игровых средств разработки, игровых движков. Мы решились запустить производство собственными силами и средствами и сразу вышли на международный рынок, так как объем VR-дистрибуции в русскоязычном сегменте очень небольшой. Надеемся, что проект привлечет внимание коллег, заинтересованных как в новом добром детском персонаже, так и в технологиях, с помощью которых этот персонаж становится реальным", - говорит Молодцов.

Справка "РГ"

Программа "Cannes XR" будет работать с 6 по 15 июля в рамках Каннского фестиваля, который пройдет в оффлайн-формате, и на виртуальной платформе "Музей других реальностей" (Museum of Other Realities). Жюри VeeR Future Award наградит две лучшие работы: интерактивную и сделанную в формате сферического видео. Победителей объявят 18 июля.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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