Асад заявил о начале нового этапа в истории Сирии

Сторонники президента Сирии Башара Асада празднуют его победу на выборах в Дамаске. Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап.

"Давайте с завтрашнего дня начнем работать для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть, - приводит заявление президента РИА Новости. - Спасибо всем сирийцам за заметное участие в народном волеизъявлении".

Напомним, действующий президент Сирии Башар Асад избран на еще один семилетний срок. Он получил 95,1% голосов избирателей. Президентские выборы в Сирии состоялись в минувшую среду, 26 мая. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.