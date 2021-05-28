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Рубрика: В мире

Байден представил проект бюджета США на рекордные 6 трлн долларов

Государственный бюджет США на 2022 год предусматривает увеличение расходной части почти в четыре раза - до 6 триллионов долларов. Это следует из детального проекта главного финансового документа страны на следующий отчетный год.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
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Предлагаемые затраты на оборонные нужды сохранились в первоначальной редакции - 753 млрд долларов, в том числе 715 млрд - непосредственно на расходы Пентагона. Это на 12,5 млрд больше относительно предыдущего финансового года.

Что касается доходов, то они, согласно проекту, должны составить 4,17 трлн долларов. Ожидается, что поступления вырастут за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес и физлиц с высоким уровнем доходов.

Если бюджет будет принят в таком виде, то его объем станет максимальным со времен окончания Второй мировой войны, пишет ТАСС. Однако обычно указанные в документе цифры проходят корректировку.

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