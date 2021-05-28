Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

Соединенные Штаты должны занять лидирующие позиции в сферах развития инфраструктуры и исследований. С таким заявлением в четверг выступил президент США Джо Байден во время визита в штат Огайо.

По его словам, американский план спасения (преодоление экономических последствий пандемии коронавируса) закладывает прочный фундамент новой экономики. "Однако это только первый шаг, мы должны выйти на устойчивый путь в направлении быстрого, более инклюзивного экономического роста, нам необходимо вновь инвестировать в наших граждан", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома.

Байден отметил, что 30 лет назад США были на первом-втором месте в мире по расходам на разработки и исследования. Теперь в этом "международном соревновании" Америка уступает, занимая девятое место. Байден отметил, что Китай - на восьмом, а Япония, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в инфраструктуру.

Президент США убежден, что положение страны в мире основывается на экономических преимуществах. "Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке", - подчеркнул Байден. Он не уточнил конкретные сферы инвестирования, отметив лишь необходимость вложений в человеческий капитал.