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28.05.2021 21:35
Рубрика: Власть

Более 33,4 тысячи военных вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что только за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 22 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 33,5 тысячи человек.

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Кроме того, свыше 115,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 280 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 222 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Трое лечатся у гражданских медиков. Еще 55 изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У двоих инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 15 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 62 сотрудников.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 829 человек, 230 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 22,4 тысячи пациентов, свыше 7,2 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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