ЦБ РФ отозвал лицензии у московского и петербургского банков

По оценке Банка России, в условиях низкого качества кредитного портфеля банк "ИРС" занижал необходимые к формированию резервы на возможные потери и завышал стоимость имущества для сокрытия своего реального финансового положения.

Исполнение предписаний ЦБ РФ о корректировке стоимости имущества привело к возникновению в деятельности банка оснований для мер по предупреждению банкротства. Кроме того, банк "ИРС", по информации ЦБ РФ, был вовлечен в сомнительные операции по выводу денег за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительные транзитные операции.

Заубер Банк, по оценке ЦБ РФ, также нарушал антиотмывочное законодательство, в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.

Согласно сообщениям Агентства по страхованию вкладов, выплаты страховых возмещений вкладчикам обоих банков начнутся не позднее 11 июня.