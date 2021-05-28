Чем обернется плавающая экспортная пошлина на зерно

Сегодня, 28 мая, Минсельхоз опубликует первую ставку плавающей пошлины на зерно. Она вступит в силу 2 июня и будет действовать до 8 июня включительно.

На прошлой неделе замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что ставки плавающей пошлины будут близки к расчетам за последнюю неделю и на пшеницу составят 29,4 долл. за тонну. До 2 июня пошлина на пшеницу будет сохраняться на уровне 50 евро за тонну, то есть около 61 долл., отмечает руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский.

По этой причине, в частности, сейчас экспорт российской пшеницы сильно замедлился, говорит он. В мае мы отгрузим всего около 400 тыс. тонн пшеницы, а в июне объем экспорта может вырасти в 2,5 раза - на мировой рынок при новых условиях мы можем поставить за месяц более 1 млн тонн пшеницы.

Другая причина замирания экспорта российской пшеницы - отсутствие спроса на мировом рынке. Основные игроки сделали достаточные запасы до начала следующего сезона, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Третья причина - высокие цены со стороны российских аграриев. Последний тендер государственного покупателя зерна Египта, главного управления по снабжению сырьевыми товарами (GASC) 24 мая показал, что российская пшеница предлагается по цене выше рынка. Египет закупил румынскую пшеницу по цене 254-259 долл. за тонну на базисе FOB (плюс 19 долл. за фрахт). А российская предлагалась минимум по 264 долл. за тонну, отмечает Зернин.

"Российские сельхозтоваропроизводители не спешат отказываться от сверхприбыли и держат высокие цены на пшеницу, ориентируясь на мировой рынок, а также на биржевые котировки, которые в основе своей имеют спекулятивный характер", - убеждены в "Объединенной зерновой компании" (один из крупнейших российских экспортеров зерна). Там также считают, что уровень экономически обоснованных цен на российскую пшеницу искусственно завышен и тендер GASC - "сигнал к рынку, демонстрирующий возможности потенциального снижения стоимости".

Но отсутствие внешней торговли компенсируется внутренней. По словам Игоря Павенского, в мае по железной дороге перевезли 720 тыс. тонн зерна во внутреннем сообщении, и это рекорд за последние 10 лет. Оживление на внутреннем рынке вызвано, в частности, началом восстановления поголовья птицы после вспышек птичьего гриппа и продолжающимся ростом поголовья свиней. На этом фоне цены на внутреннем рынке несколько выросли - сейчас они в центре страны составляют около 14,5 тыс. руб. за тонну без НДС. Но без существующей экспортной пошлины они наверняка были бы выше - на пике в конце прошлого года они достигали 16,5 тыс. руб. за тонну, говорит Павенский. По оценке Зернина, без пошлины цена за тонну пшеницы на внутреннем рынке была бы выше на 2-3 тыс. руб.

Очевидно, что в новом сезоне цены на пшеницу еще снизятся - новый урожай необходимо будет вывозить в любом случае, пошлина будет щадящей, и аграриям придется вписываться в сложившуюся конъюнктуру рынка. Игорь Павенский отмечает, что год назад за российскую пшеницу на мировом рынке давали 190 долл. за тонну. То есть сегодняшний уровень в 250-255 долл. для начала сезона комфортен для производителей даже с учетом пошлины.

К тому же, по мнению Эдуарда Зернина, новые правила игры позволят резко сократить количество финансово несостоятельных игроков и перекупщиков, работающих в серой зоне зернового рынка.

Новые пошлины для российских аграриев будут вроде бы не такими страшными. Только из цены, кроме пошлины, надо еще вычесть стоимость перевалки, затраты и доход экспортера, затраты на документы и перевозку. Соответственно, итоговая маржа будет серьезно меньше, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"Экспортер ничего не теряет - он просто снижает закупочную цену. Другое дело - с аграриями: когда и сколько вернут фермеру в виде господдержки взамен потерь из-за пошлины, неясно. Так же, как неясно, все ли их получат. В любом случае заработок нельзя заменять господдержкой", - говорит эксперт.

При этом, по его мнению, снижение цен на зерно, которое уже произошло после введения экспортных пошлин в начале нынешнего года, на снижение цен на муку и мясо влияния не оказало. Зато ресурсы выросли в цене. В этом сезоне, по оценке Корбута, ожидается существенное увеличение площадей под подсолнечник (с 8,5 до 9 млн га) - именно потому, что в уходящем сезоне цена на семечку достигала рекордных показателей, и аграрии смогли хорошо заработать. И наоборот - гораздо меньше стимулов для аграриев сеять те культуры, по которым доход ограничивают, говорит Корбут.

По оценке Минсельхоза, урожай зерновых в 2021 году составит 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. В прошлом году мы собрали 133,5 млн тонн зерна. На экспорт мы сможем поставить в новом сезоне 51 млн тонн против 48 млн тонн в этом году, оценивала Оксана Лут. При этом, по прогнозам Эдуарда Зернина, предстоящий сезон обещает быть для России очень конкурентным на мировом рынке: хороший урожай зерна ожидается не только у нас, но и у основных конкурентов.

Постоянно действующая плавающая пошлина на зерно будет рассчитываться на основе мировых цен. Собранные таким образом средства будут возвращены аграриям в виде субсидий. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долл. за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долл. за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.